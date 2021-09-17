Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Üç sezon sonra çıktığı Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında Borussia Dortmund'a evinde 2-1 mağlup olan Beşiktaş'ta ortaya konan futbol alkış aldı. Devler Ligi öncesinde "Bu seviyelerde öncelikle yakışan oyunu ortaya koymalıyız, sonuç benim için ikinci planda" diyen Teknik Direktör Sergen Yalçın dünkü idman öncesinde oyuncularıyla yaptığı toplantıda "Sizinle gurur duyuyorum" dedi. Grubun favorisine kafa tuttuklarını söyleyen Yalçın "Bu oyun ümidimi daha da artırdı. Böyle oynarsak gruptan çıkarız" ifadelerini kullandı.

MÜTHİŞ MÜCADELE

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde koşu mesafeleri açısından tarihe geçen bir performans ortaya koydu. Siyah beyazlılar son sekiz sezonda Şampiyonlar Ligi'nde bir maçta en çok koşan / en çok mesafe kateden Türk takımı oldu. Dortmund'un yıldızları karşılaşma boyunca 120,1 km koşarken Sergen Yalçın'ın öğrencileri 114,7 km koştu. Sahada 12,5 km ile en çok koşan Dortmundlu Dahoud'u, 12 km ile Pjanic ve Josef takip etti. Siyah beyazlılar, Şampiyonlar Ligi'nde 28 Eylül'de Ajax'a konuk olacak.

115 KM'NİN ÜSTÜNE ÇIKMALIYIZ

Sergen Yalçın, çalışmada oyuncularına "Daha önce de dediğim gibi 115 km üstünde koşarsak Avrupa'daki rakipleri yakalama şansımız olur. Avrupa'nın en üst liginde koşmadan kazanılmaz. Daha iyi olmalıyız" dedi.

ALMANLAR MUTLU

Alman basını, Beşiktaş'ı 2-1 yenen Borussia Dortmund'un maçı domine ettiğini yazdı. Sportschau, Alman ekibinin mutsuzluk yaşadığı tek konunun maçın sonlarında yediği gol olduğunu yazarken Bild maçı "Dortmund, gollerini kutladı" başlığı ile duyurdu.

WELINTON'DAN KÖTÜ HABER

Beşiktaş'ın Borussia Dortmund ile oynadığı maçta sol dizine darbe alan Welinton'dan kötü haber geldi. Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada Brezilyalının uyluk kemiğinde ödem tespit edildiği belirtildi. Welinton'un 10 gün sahalardan uzak kalması öngörülüyor.

Haaland: Beşiktaş maça iyi başladı ama biz kazandık Borussia Dortmund’un genç yıldızı Erling Haaland, Beşiktaş’ın maça çok iyi başladığını ancak kendilerinin kazandığını söyledi.

B. Dortmund teknik direktöründen "Beşiktaş" itirafı: Bizi çok zorladılar Borussia Dortmund Teknik Direktörü Marco Rose, Beşiktaş maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Rose, Beşiktaş'ın kendilerini çok zorladığını ve güçlü bir rakip olduğunu söyledi.