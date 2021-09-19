Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emin Uluç

Bu sezon 7 resmî maçta, 5 galibiyet, 2 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmeyen Fenerbahçe’de teknik direktör Vitor Pereira iddialı. Sivas beraberliğiyle bozulan galibiyet serisine Başakşehir maçıyla yeni bir başlangıç yapmak isteyen Portekizli, “Buraya yarım kalmış bir işi tamamlamak için döndüm. Hedefimiz belli; şampiyon olmak. Bunun için ihtiyacımız olan her şey bize sunulmuş durumda. Bu desteği karşılıksız bırakmayacağız” dedi.

O kupaları istiyorum

Her kulvarda başarı hedeflediklerini vurgulayan Pereira, “Sadece ligi değil, Türkiye Kupası’nı da istiyoruz. Avrupa’da da önemli işler yapabilecek kadroya sahibiz” derken, “Tüm bunlar için daha güçlü, daha agresif olmamız gerek” ifadesinde bulundu. Son vuruşları geliştirmeleri gerektiğini söyleyen Portekizli, “Daha çok çalışarak başarabiliriz. Öz geçmişime burada kazandığım kupaları da eklemek istiyorum” diye konuştu.

Fenerbahçe fırsat tepti! Mesut Özil'in golüyle öne geçen sarı lacivertliler Lammers'in sayısına mani olamadı. Son dakikada Pelkas penaltıyı kaleciye nişanlandı, Berisha dönen topu ağlara yollasa da sayılmadı.