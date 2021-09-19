Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sezona fırtına gibi giren, yenilgiyi unutan Trabzonspor, İstanbul’da Kasımpaşa karşısına çıktı. Takım on birleri açıklandığında ilk göze batan şey; Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı’nın Abdülkadir Ömür tercihiydi. Galatasaray maçında tepkiyle karşılanan ve kulübede gözyaşlarına boğulan Abdülkadir’e ‘sana güveniyorum” mesajıydı bu. Maça istekli başlayan, pozisyonlar arayan taraf Trabzonspor’du.

Paşa etkili olamadı

Abdullah Avcı’nın imzası hâline gelen, bol hazırlık paslarıyla ileriye çıkışlarla yavaş yavaş rakip kaleye yerleşen Trabzonspor Nwakaeme ve Cornelius’la bulduğu pozisyonlardan bir sonuç çıkaramadı ilk yarıda. Kasımpaşa ise daha çok karşılayan, fırsat kollayan taraf görünümündeydi. İstanbul ekibi Yusuf Erdoğan ve Hajradinovic ile pozisyonlar yakalasa da bunlar Trabzonspor defansını rahatsız edecek düzeyde olmadı…

Kazanmaya devam

İkinci yarının başında Berat Özdemir’in yerine oyuna giren Abdulkadir Parmak, yaşadığı sakatlık sebebiyle 50. dakikada yerini Yusuf Sarı’ya bıraktı. Gol de bundan iki üç dakika sonra geldi. Trabzonspor’u bu sezon sırtlayan Nwakaeme-Bakasetas ikilisi sahne aldı. Nijeryalı sürüklediği topu ceza yayı üzerinde vuruş açısı bulamayınca geriye doğru çıkardı, Yunan yıldız zıpkın gibi vurup maçın tek golüne imzasını attı ve Trabzonspor’a 3 puanı kazandırdı.

ÖMÜR KÜSMEDİ

Taraftara hak veriyorum

Geçen hafta taraftarın tepki gösterdiği Abdülkadir Ömür, “Taraftarlara hak veriyorum. Kötü performans sergiledim. İyi oynamamı, katkı sağlamamı bekliyorlar. Ben de bu takımın taraftarıyım” diye konuştu. Avcı, Ömür oyundan çıkarken sarılarak teselli etti.

Trabzonspor Avcı ile deplasmanda kaybetmiyor Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor, İstanbul ekiplerinden Kasımpaşa'ya konuk olacak. Abdullah Avcı yönetiminde deplasman karşılaşmalarında yakaladığı yenilmezlik serisini sürdürmenin peşinde.