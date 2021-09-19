Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Atalanta'nın, Salernitana'yı 1-0 mağlup ettiği maçta forma giyen milli futbolcumuz Merih Demiral aldığı darbe ile kaşı açıldı. Kanlar içinde kalan Merih, maçın hakemine rakip futbolcunun atılması için itirazda bulundu. Ancak Merih, beklediği tepkiyle karşılaşmadı.

OYUNA DEVAM EDEMEDİ

Aldığı darbe ile Merih'in açılan kaşına dikiş açıldı. 23 yaşındaki futbolcumuz ikinci yarıda oyuna devam edemedi.

“BUNDAN SONRA SARI KART GÖRDÜM”

Merih Demiral, karşılaşma sonrası sosyal medya hesabından isyan etti. Dikiş atılan kaşını paylaşan Merih Demiral, "Bundan sonra sarı kart gördüm" ifadesini kullandı.

Merih Demiral, Atalanta'ya kiralık gitti A Millî Takım oyuncusu Merih Demiral'ın yeni takımı belli oldu. Demiral, artık başka bir Serie A takımında top koşturacak.

Merih Demiral: Kelimeler kifayetsiz, özür diliyoruz EURO 2020'de İsviçre'ye 3-1 yenilerek turnuvadan elenen Milli takımda Merih Demiral açıklamalarda bulundu.

Merih Demiral'dan 'Türk Duvarı' sorusuna cevap A Milli Takım kampına katılmak için Antalya'ya gelen Merih Demiral, "Çok güzel bir milli takım var, güzel başarılar yakaladık, inşallah önümüzdeki süreçte de güzel başarılar yakalarız" dedi.