Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray, Süper Lig'in 5. haftasında kendi sahasında karşılaştığı Aytemiz Alanyaspor'a, 1-0'lık skorla mağlup oldu. Böylelikle Aslan, bu sezonki ilk mağlubiyetini yaşadı. Alanyaspor'un tek gölünü kaydeden isim ise Candeias oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR/İLK YARI

12. dakikada sağ kanatta topla buluşan Emre Akbaba ceza sahası içine ortaladı. Penaltı noktası üzerinde yükselen Efecan’ın kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.

21. dakikada soldan kazanılan korner atışında kaleci Serkan’ın yumrukladığı top Morutan’da kaldı. Bu futbolcunun düzeltip vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı gitti.

35. dakikada Aanholt’un pasında sağ kanatta topla buluşan Kerem, rakibinden sıyrılıp uzaktan çok sert vurdu ancak kaleci Serkan bu pozisyonda topu kornere gönderdi.

38. dakikada Efecan’ın pasıyla sol kanatta topla buluşan Borja, son çizgiye inerek kale sahası içine ortaladı. Nelson’un ters vuruşunda Muslera son anda müdahale etti. Üst direğe çarpan top ardından kornere gitti.

42. dakikada Moturan’ın uzun pasında sol kanatta topla buluşan Aanholt, ceza sahası içine ortaladı. Juanfran’ın ters kafa vuruşunda top az farkla direğin yanından kornere gitti.

45+1. dakikada Awaziem’in kaptırdığı top Berkan’da kaldı. Bu futbolcunun eza sahasına girer girmez yaptığı vuruşta Serkan Kırıntılı gole izin vermedi.

MAÇTAN DAKİKALAR/İKİNCİ YARI

49. dakikada Efecan’ın pasında topla buluşan Diedhiou, 2 rakibinden sıyrılıp pasını Davidson’a aktardı. Bu futbolcunun plase vuruşunda top az farkla auta çıktı.

56. dakikada Berkan’ın düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşta topun başına Cicaldau geçti. Bu futbolcunun ceza sahası dışı sol çaprazından yaptığı vuruşta kaleci Serkan gole izin vermedi.

63. dakikada kullanılan korner atışında ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Juanfran, kale sahasına doğru ortaladı. Bu noktada yükselen Milunovic’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

72. dakikada Juanfran’ın sağdan caza sahasına gönderdiği ortada iyi yükselen Emre Akbaba kafayı vurdu ancak Muslera son anda topu kornere gönderdi.

87. dakikada Fatih’in uzun pasında sol kanatta topla buluşan Borja, ceza sahası içindeki Candeias’a ortaladı. Bu futbolcunun şutunda Muslera ilk pozisyonda gole izin vermedi ancak Candeias dönen topu filelere göndermeyi başardı. 0-1

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Abdulkadir Bitigen xx, Esat Sancaktar xx, Mustafa Savranlar xx

Galatasaray: Muslera xx, Yedlin x (Ömer dk. 73 x), Luyindama x, Nelson x, Aanholt xx, Berkan xx, Taylan x (Emre Kılınç dk. 46 xx), Cicaldau x, Morutan x (Feghouli dk. 46 x), Kerem x (Babel dk. 77 x), Halil x (Mustafa Muhammed dk. 46 x)

Yedekler: Fatih, Alpaslan, Assunçao, Oğulcan, Işık Kaan

Teknik Direktör: Fatih Terim

Aytemiz Alanyaspor: Serkan xxx, Juanfran xxx, Awaziem xx, Milunovic xxx, Borja xxx, Fatih xxx, Umut xx, Efecan xxx (Eduardo dk. 90+3 ?), Emre Akbaba xxx (Efkan dk. 85 ?)Davidson xx (Candeias dk. 71 xxx), Diedhiou xx (Babacar dk. 71 xxx)

Yedekler: Marafona, Yusuf, Mevlja, Tayfur, Ahmed, Efkan, Novais

Teknik Direktör: Bülent Korkmaz

Gol: Candeias (dk. 87) (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kartlar: Emre Akbaba, Diedhiou. Fatih Aksoy, Serkan Kırıntılı, Efecan (Aytemiz Alanyaspor)