Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Londra derbisinde Tottenham Hotspur FC, Chelsea'yi konuk etti. Chelsea, Silva'nın 49, Kante'nin 57 ve Rüdiger'in 90+2'nci dakikada attığı gollerle sahadan 3-0 galip ayrıldı. Puanını 13'e çıkaran Chelsea, eşit sayıda gol attığı ve yediği Liverpool ile beraber zirvenin ortağı oldu. Tottenham ise 9 puanda kaldı.

Chelsea, Arsenal'ı 2-0 mağlup etti Premier Lig'deki derbinin galibi Chelsea- Arsenal derbisinde gülen taraf 2-0'lik skorla Chelsea oldu.

Tottenham, Mourinho ile yollarını ayırdı Tottenham, Jose Mourinho ve ekibi ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Manchester City Premier Lig'de Arsenal'ı farklı yendi İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında Manchester City, Arsenal'ı 5-0 mağlup etti.