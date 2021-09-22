Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray'ın bir türlü umduğunu bulamadığı ve en sonunda sözleşmeyi fesh ettiği Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao, transfer olduğu Rayo Vallecano'da gösterdiği performansla takdir topladı. Çıktığı iki lig maçında da golle buluşan futbolcu, İspanya'da Galatasaray'daki kötü grafiğinden çok uzak.

90+6'DA TAKIMINI KURTARDI

Karşılıklı anlaşma sağlayarak Galatasaray ile yollarını ayıran Kolombiyalı futbolcu Falcao, transfer olduğu Rayo Vallecano'da ikinci maçında da boş geçmeyerek golle buluştu. Lig maçı kapsamında Athletic Bilbao ile oynanan maça 76. dakikada Unai Lopez'in yerine giren Radamel Falcao, 90+6. dakikada attığı golle takımını galibiyete taşıdı.

MAÇA DAHİL OLDUĞU 10. DAKİKA GOL ATTI

35 yaşındaki Kolombiyalı futbolcu, Getafe ile oynanan ve 3-0 kazandıkları müsabakada da 71. dakikada oyuna girmiş, 10. dakikada da takımının 3. golünü kaydetmişti.

Rayo Vallecano, La Liga'da oynadığı 6 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlikle 10 puan topladı.

Radamel Falcao, Rayo Vallecano'da İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Rayo Vallecano, Kolombiyalı santrfor Radamel Falcao'yu renklerine bağladığını açıkladı.

Galatasaray açıkladı: Falcao'nun sözleşmesi feshedildi Galatasaray Kulübü, Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao'nun sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiğini bildirdi.