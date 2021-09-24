Türkiye Gazetesi

Abdullah Avcı ile âdeta yenilgiyi unutan Trabzonspor'un Konyaspor deplasmanında iki motivasyon kaynağı vardı; birincisi, ligde liderlik koltuğuna kurulmak, ikincisi de deplasmanda kaybetmeme rekorunu kırmak. Maç bu hedefin doğrultusunda başladı, henüz ilk dakika dolmadan 44'üncü saniyede bordo mavililer Corneilus ile öne geçti: 1-0. Yani Fırtına, maça fırtına gibi başlamıştı. Ama bir anda rüzgâr tersine döndü. 8'inci dakikada rakibin ayağına basan Vitor Hugo kırmızıyla kendisini oyun dışında buldu.

Vitor Hugo atılınca…

Bu kart maçtaki bütün dengeleri değiştirdi. Maçın hâkimi olan ev sahibi Konyaspor, Trabzon'un üzerine gitmeye başladı ve aradığı golü de çok geçmeden buldu. 20. dakikada Endri Çekiçi harika bir dömivoleyle tabelaya eşitliği getirdi: 1-1. Bu golden sonra ilk yarı daha çok Konyaspor ile Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır arasında geçmeye başladı. Konyaspor, sadece ilk yarıda 17 şutla kaleyi bombardımana tutarken, Uğurcan tek başına direnen isim olmuştu. İlk 45 karşılıklı atılan gollerle sona erdi.

Konya'nın şanssızlığı

Maçın ilk yarısı gibi ikinci yarısı da golle başladı. 46'da bir kere daha sahne alan Endri Çekiçi, Konyaspor'u 2-1 öne geçirdi. Can havliyle maça asılan Trabzonspor bir kişi eksik olmasına rağmen maçı domine etmeye başladı. 70'te arka arkaya şutlara bu defa direk ve kaleci Sehic geçit vermezken, Abdullah Avcı ilk değişikliğini Cornelius-Gervinho ile yaptı. 76'da Bruno Peres'in ortasında Ahmet Çalık'ın kafayla uzaklaştırmak için vurduğu top, arkadaşı Hadziahmetovic'in suratından kaleye girdi skoru tayin etti: 2-2…

Trabzonspor zirvede yalnız kalmak istiyor Beşiktaş’ın puan kaybettiği haftada Konya’ya misafir olacak bordo mavili ekip hem zirveyi ele geçirmek hem seriyi sürdürmek istiyor.