Türkiye Gazetesi

Süper Lig'te mücadele eden Karadeniz ekiplerinden Çaykur Rizespor'un yeni teknik direktörü belli oldu. Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Bülent Uygun ile yolların ayrılmasının ardından, tecrübeli teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile anlaşma sağlandığı belirtildi. Açıklamada, "Kulübümüzün İstanbul'daki ofisinde gerçekleşen, Başkan Yardımcımız ve Basın Sözcümüz Selim Selimoğlu'nun katıldığı imza töreninde, Hamza Hamzaoğlu ile 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Hamza Hamzaoğlu'na kulübümüze 'hoş geldin' diyor, kendisine başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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