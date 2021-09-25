Türkiye Gazetesi

Kıran “3 Ekim'deki maçta o malum takımı (Galatasaray), Rize'ye gömmemiz lazım. O malum takım, bizimle çok uğraşıyor. O malum takımı oraya gömmemiz lazım” diye konuştu.

Hamzaoğlu dönemi

Bu arada teknik direktör Bülent Uygun'la yollarını ayıran Çaykur Rizespor yönetimi, Hamza Hamzaoğlu ile anlaştı. G.Saray’da üç kupa kazanan Hamza Hamzaoğlu ile dün 1+1 yıllık sözleşme yapıldı. Bu arada Ç. Rize Başkanı Tahir Kıran, adı teknik adamlar arasında geçen Emre Belözoğlu için “Onu tesislerin kapısından içeri sokmam. Bir gazeteciye saldıranı kulübüme almam” ifadelerini kullanmıştı.

Çaykur Rizespor'un yeni teknik direktörü belli oldu Çaykur Rizespor, teknik direktörlük görevine Hamza Hamzaoğlu'nu getirdi.