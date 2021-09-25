Türkiye Gazetesi

Galatasaray'ın 22 yaşındaki kanat oyuncusu Alman ekiplerinin radarında! Kerem Aktürkoğlu, başarılı performansıyla Bundesliga ekiplerini harekete geçirdi. Sarı kırmızılı ekibin kapısını çalmaya hazırlanan 3 ekip, Türkiye'ye temsilci gönderecek.

Bundesliga takımlarından Hoffenheim, Stuttgart ve Wolfsburg'un Aktürkoğlu ile yakından ilgilendiği iddia edilirken, Galatasaray'ın genç yıldız adayı ile ilgilenen Avrupa takımlarının 22 yaşındaki kanat oyuncusunu izletmek için Türkiye'ye temsilci göndereceği belirtildi.

Kerem Aktürkoğlu, 2020-2021 sezonu yaz transfer döneminde 24 Erzincanspor'dan bedelsiz olarak Galatasaray'a transfer olmuştu.

İKİ KARŞILAŞMADA YAKIN MARKAJ

Alman devlerinin planına göre Süper Lig'in 7'nci haftasında oynanacak olan Göztepe maçı ve Avrupa Ligi'ndeki Marsilya maçlarında Kerem takip edilecek ve hazırlanacak rapora göre yeni bir izlenme takvimi daha oluşturulacak.

Avrupa'daki transfer piyasasının nabzını tutan otoriteler, Kerem için Ocak ayında Galatasaray'ın kapısının ciddi şekilde çalınabileceğini belirtiyor. (Fanatik)