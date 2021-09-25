Türkiye Gazetesi

Süper Lig'de heyecan 7'nci hafta karşılaşmaları ile devam ediyor. Ligin orta sıralarında kendisine yer bulan Sivasspor, evinde Karagümrük'ü konuk etti. Kritik karşılaşmadan 4-0'lık galibiyetle ayrılan kırmızı beyazlı ekip, bu sezon ligde ikinci kez 3 puanı hanesine yazdırmış oldu.

Üst üste 2'nci galibiyetini elde eden ev sahibi ekibin gollerini 1. dakikada Kayode, 50. dakikada Goutas, 56. dakikada Jorge Felix ve 71. dakikada Max Gradel kaydetti. Kırmızı beyazlı ekip puanını 9'a çıkarırken, Karagümrük ise 11 puanda kaldı.

Sivassporlu futbolcu Jorge Felix, Karagümrük maçında attığı golle bu sezon ilk kez Süper Lig’de gol attı.

YUNAN SAVUNMACIDAN 4'ÜNCÜ GOL

Sivasspor’un 27 yaşındaki defans oyuncusu Dimitris Goutas, Karagümrük maçını da boş geçmeyerek ligdeki gol sayısını 4'e yükseltti. Yunanistanlı defans oyuncu Goutas, maçın 50'nci dakikasında topu filelere yolladı, böylece bu sezon 4'üncü kez takımı adına skor üretti.

Öte yandan bu sezon Sivasspor formasıyla Süper Lig’de 5 maça çıkan Goutas, ilk 11'de de 5 kez görev aldı. Goutas 450 dakika Sivasspor forması giydi.

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