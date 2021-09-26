Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Hollanda'nın Ajax takımıyla Johan Cruyff Arena'da 28 Eylül Salı günü 19.45'te yapacağı karşılaşmayı Fransa Futbol Federasyonundan Benoit Bastien yönetecek.

Maçta, Hicham Zakrani ve Aurelien Berthomieu yardımcı hakem olarak görev alırken, dördüncü hakem ise Jeremie Pignard olacak.,

PFDK'dan Beşiktaş ve Adana Demirspor'a para cezası Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaş ve Adana Demirspor'a para cezası verdi.

Beşiktaş kongre üyesinin feci sonu İzmir'de bir araç, uçurumdan yuvarlanıp alev aldı. İçindeki sürücü ise yanarak can verdi. Ölen şahsın kimliği ortaya çıktı.

Beşiktaş yine son dakikalarda yıkıldı 3-0 öne geçtiği Adana Demirspor karşısında 90+7'de yediği golle maçı 3-3 berabere bitiren Beşiktaş, Altay deplasmanında da son dakikalarda yıkıldı. Beşiktaş, 1-0 öne geçtiği maçta 88. dakikada yediği gol ile sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.