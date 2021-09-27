Türkiye Gazetesi

Trabzonspor, ligde bu akşam sahasında Alanyaspor'u ağırlayacak. Ligin ilk 6 haftasında namağlup olarak 14 puan toplayan bordo mavililer, Alanyaspor'u yenerek liderlik koltuğuna oturmayı hedefliyor. Trabzonspor'da Anders Trondsen, A. Parmak, Fode Koita, Stefano Denswil ile kart cezalısı Hugo forma giyemeyecek. Dorukhan Toköz'ün durumu ise maç saatinde belli olacak. Diğer taraftan bordo mavili takım yenilmezlik serisiyle de dikkati çekiyor.

Sakın gevşemeyin

En son Abdullah Avcı'nın görev yaptığı geçen sezonun 29. haftasında Alanyaspor'a sahasında 3-1 mağlup olan bordo mavililer, daha sonra oynadığı 18 lig maçını kaybetmedi. Abdullah Avcı yönetiminde Karadeniz ekibi, son 18 maçında 8 galibiyet, 10 beraberlik elde ederek 202 gündür yenilgi yaşamadı. Beşiktaş'ın puansız kapattığı haftayı iyi değerlendirmeleri gerektiğini söyleyen Abdullah Avcı oyuncularına "Zirve bizi bekliyor. Gevşemek yok" talimatını verdi.

Hazırlıklar tamam

Trabzonspor, Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı idmanla tamamladı. Abdullah Avcı, "Alanyaspor ligin en güçlü takımlarından biri. Son düdüğe kadar mücadele etmeliyiz" dedi.

Trabzonspor zirvede yalnız kalmak istiyor Beşiktaş’ın puan kaybettiği haftada Konya’ya misafir olacak bordo mavili ekip hem zirveyi ele geçirmek hem seriyi sürdürmek istiyor.