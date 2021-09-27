Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in 7'nci haftasında zorlu Hatayspor deplasmanına konuk olan ve karşılaşmadan 2-1'lik galibiyetle ayrılan Fenerbahçe'nin güçlü savunma hattı dikkat çekiyor. Attila Szalai ile muhteşem bir uyum yakalayan Güney Koreli futbolcu Min-jae, adeta rakip takım futbolcularının karşısına duvar örüyor.

Sarı lacivertli ekibin yaz transfer döneminde Beijing Guoan'dan kadrosuna kattığı Kim Min-jae, Hatayspor karşılaşmasında Opta'nın verilerine göre 16 isabetli pas yaparken 7 hava topunun 5'ini kazandı. Hatayspor maçında 1 kez pas arası yapan Kim Min-jae 5 kez sahipsiz top kazandı ve 8 kez uzaklaştırma yaptı. Maç fazlasıyla liderliğe yükselen Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Min-Jae, başarılı performansı ile Kore basınında geniş yer buldu.

"KORE TANKI!"

Interfootball, Fenerbahçeli taraftarların Kim Min-jae'ye 'Kore Tankı' lakabını taktığını öne çıkardı. Haberde "Kim Min-jae bu maçta duvar modunu aktifleştirdi. Kim Min-jae'nin arkada sağlam durması forvet oyuncularını da ateşledi" ifadeleri yer aldı.

GOAL KORE: SAVUNMADA YILDIZLAŞTI

"Kim Min-jae 90 dakika sahada kaldı ve Fenerbahçe maç fazlasıyla lider" başlığını atan Goal Kore ise haberde "Kim Min-jae, Hatayspor'a hava toplarını bırakmadı. 8 kez tehlike uzaklaştırarak yıldızlaştı" ifadelerini kullandı.

MYDAILY: KIM 90 DAKİKA SAHADA, FENERBAHÇE LİDER

Mydaily sitesi de Goal Kore ile benzer başlığı kullanarak "Kim Min-jae 90 dakika oynadı Fenerbahçe liderliğe yükseldi" ifadelerine yer verdi. Haberin detayında ise Fenerbahçe'nin Hatayspor deplasmanında zor da olsa kazandığını ve Enner Valencia ile Kim Min-jae'nin bu galibiyette önemli rol oynadığı aktarıldı.

VOLKAN DEMİREL: SEZONUN EN İYİ TRANSFERLERİNDEN

Beinsports yorumcusu Volkan Demirel, Fenerbahçeli savunmacı için "Kim Min-Jae sezonun en iyi transferlerinden birisi. Attila Szalai ile uzun yıllar Fenerbahçe savunmasında oynarlar ve sıkıntı yaşatmazlar." derken, Selim Koray ise "Fenerbahçe'nin bu galibiyetinde savunma anlamında Kim Min-Jae'nin imzası vardı" yorumunu yaptı.

RIDVAN DİLMEN: TÜRKİYE'DEKİ EN İYİ STOPER

Fenerbahçe'nin Hatayspor galibiyetini değerlendiren spor yorumcusu Rıdvan Dilmen de Koreli oyuncu için övgü dolu sözler kullandı. Çok isabetli bir transfer olduğunu belirten Dilmen, "Fenerbahçe savunması ligin en iyisi. Türkiye'deki en iyi stoper de Kim Min-Jae. Fiziğine göre çabukluğu ve hızı iyi. Yüksek toplarda üstün. Pereira'nın Çin'de görüp getirdiği biri" ifadelerini kullandı.

Fener zirveye el attı Diego Rossi ve Filip Novak'ın golleriyle galibiyete uzanan Fenerbahçe 16 puana yükseldi, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Tek sayısını Louis'le bulan Hatay'ın dört maçlık galibiyet serisi bitti

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