Türkiye Gazetesi

Ajax Teknik Direktörü Erik ten Hag ve Daley Blind, basın toplantısı düzenledi. İkiliden çarpıcı açıklamalar geldi.

“ÇOK SAKATLIKLARI VAR AMA KENDİLERİNE GÜVENİYORLAR”

Ajax Teknik Direktörü Haag, "Beşiktaş belki şu an grupta zayıf bir takım gibi görünüyor ama Şampiyonlar Ligi maçları kolay değil. Çok sakatları var ama kendilerine güveniyorlar. Biz de kendimize güveniyoruz. Bence Beşiktaş'ın en önemli futbolcusu yarın sahada olacak. O isim de Batshuayi" diye konuştu.

“BEŞİKTAŞ’IN BİZİ YENMESİ ZOR OLUR”

Takımın tecrübeli isimlerinden Blind ise şu sözleri kullandı: Biz iyi oynarsak, Beşiktaş'ın bizi yenmesi zor olur. Fikstür çok yoğun tabii ki. Haftada birkaç maç oynamak hoşuma gidiyor. Daha fazla maç yapabilmek keyifli. Takım olarak iyi hazırlandık. Beşiktaş'ın çok oyuncusu var. Çok sakatları olup olmadığına bakmıyoruz ve Beşiktaş'ı da küçümsemiyoruz.” dedi.

Beşiktaş ile Ajax’ın oynayacağı maça Massimilano Irrati atandı! Beşiktaş yarın akşam Şampiyonlar Ligi’nde Ajax ile karşılaşacak. Siyah-beyazlıların deplasmanda oynayacağı maça UEFA’dan dikkat çeken bir atama geldi. Frankfurt - Fenerbahçe maçında temsilcimizin penaltısını tekrarlatmayan VAR hakemi Massimilano Irrati, Beşiktaş maçında VAR hakemi olarak görev olacak.

Beşiktaş, Ajax kamp kadrosunu açıkladı UEFA Şampiyonlar Ligi kapsamında, Ajax ile karşılaşacak olan Beşiktaş, kamp kadrosunu açıkladı.

Ajax-Beşiktaş maçına Fransız hakem Temsilcimiz Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Ajax deplasmanına konuk olacağı karşılaşmayı Fransız hakem Benoit Bastien yönetecek.