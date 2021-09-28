Türkiye Gazetesi

VakıfBank Spor Sarayı'nda düzenlenen törene Kulüp Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih, yöneticiler, teknik heyet ve sporcular katıldı. Başkan Üstünsalih, 35. yılın kendileri için çok anlamlı olduğunu belirtirken "Sarı siyah formayı yeniden zirveye taşıma yolculuğumuz başlıyor" ifadelerini kullandı.

Rakipler güçlendi

Başantrenör Giovanni Guidetti ise çok heyecanlı olduklarını söyleyerek, "Büyük hedeflerimiz var. Bütün kupaları almak istiyoruz. Bütün rakiplerimiz güçlendi bu da üzerimizdeki baskıyı artırıyor ama baskı bizim için her zaman güçtür. Güçlü rakiplere sahip olduğumuz için mutluyuz. İlk kupa çok yakın bir dönemde. Bütün hedeflere ulaşmayı ümit ediyoruz" diye konuştu.

Sonu kupa olsa güzel olurdu ama Vakıfbank bu defa başaramadı CEV Şampiyonlar Ligi finalinde İtalyan ekibi Imoco Volley ile karşılaşan temsilcimiz büyük çekişmeye sahne olan mücadelenin final setini 15-12 kaybetti. Guidetti, “Oyuncularımla gurur duyuyorum” dedi.