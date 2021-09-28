Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Ligde yenilgisi bulunmayan ve liderliğe yükselmek için sahaya çıkan Trabzonspor ile Bülent Korkmaz'ın göreve gelişiyle üst üste üç maçını da kazanan Alanyaspor'un mücadelesi heyecan vericiydi. İlk yarıda dersine iyi çalışmış bir Alanyaspor vardı. Topla sadece yüzde 30'la oynamasına rağmen Akdeniz ekibi hücumda çok etkiliydi ve öne geçmeyi de başardı.

Yorgunluk var

İlk 15 dakikadaki kompakt oyunu düşen Trabzonspor, Cornelius'un ekstra kafa vuruşuyla eşitliği sağladı. Abdullah Avcı'nın takımı genel olarak çok yüklendi ama ikinci gol gelmedikçe çok yoruldu. Bülent Korkmaz bunu bekler gibiydi. Trabzonspor 70'ten sonra fiziksel olarak düşüş gösterince Alanyaspor katı savunmayı bırakıp kontrataklara başladı.

Nefes kestiler

Bu ataklardan birinde Babacar'ın gol pozisyonuna girmesini önlemek isteyen Hüseyin Türkmen ikinci sarı kartla oyun dışında kaldı. Kırmızı kart öncesi Gervinho net bir fırsatı gole çeviremedi. Maçta 10 kişi kalmasına rağmen Trabzonspor gole çok yaklaşsa da skor değişmedi ve Karadeniz ekibi Konya maçından sonra bir liderlik fırsatını daha kaçırdı.

Hedeften şaşmadık

Trabzonspor'un ön liberosu Berat Özdemir puan kaybı için üzgün olduklarını söylerken, "Lig çok uzun. Hedefimizden asla şaşmadık. Biz oynadığımızı futboldan memnunuz. Biz böyle devam ettiğimiz sürece taraftarımızı da mutlu edeceğiz" açıklaması yaptı.

Cornelius yine attı

G.Saray ve Konya'dan sonra Alanya ağlarını da havalandıran Trabzonsporlu Corenelius son dört maçta üç gol attı. Danimarkalı santrfor, "Hayal kırıklığı yaşıyoruz gerçekten. Takımımızın kalitesi, her maçı kazanacak güçte" diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

YARDIMCILARI RESMÎLEŞTİ

Kuntz da izledi

Trabzonspor-Alanya maçını A Millî Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz da Hamit Altıntop'la birlikte izledi. İkili zaman zaman pozisyonları değerlendirdi. Öte yandan Kuntz'un yardımcı hocaları Kenan Koçak ve Jan-Moritz Lichte dün Türkiye Futbol Federasyonu ile 3'er yıllık sözleşme imzaladı.