Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Fenerbahçe’nin çok uzun süredir devam eden stoper krizi Min-Jae Kim transferiyle son buldu. Ali Koç döneminde en çok transfer yapılan mevkii olarak bilinen ama her seferinde hayal kırıklığına neden olan stoperde Attila Szalai ile yeşeren umutlar, Kim’in de takıma katılmasıyla çiçek açtı. Serdar Aziz, Sadık, Reyes, Falette, Zanka, Adil Rami, Lemos ve Tisserand’dan umduğunu bulamayan sarı lacivertlilerde ön plana çıkan tek isim geçen sezon devre arasında 2 milyon avro bedelle alınan Szalai olmuştu. Macar savunmacının yanına Caulker planlanmıştı ki, Vitor Pereira tercihini Min-Jae Kim’den yana kullandı ve ortaya Uche-Högh dönemini hatırlatan bir ikili çıktı.

Savunma sigortası

Vitor Pereira’nın üçlü savunmasında neredeyse kusursuz oynayan Kim ve Szalai, yanlarında değişen Tisserand, Serdar Aziz ve Novak’la da uyum içinde hareket ederken, değerlerini katlıyor. Sarı lacivertliler her iki oyuncudan da yüksek gelir hedefliyor. Szalai için İngiliz, İspanyol ve İtalyan kulüpleri devrede, Kim’i de özellikle İngilizler yakından takip ediyor. Kim, Szalai’ye “Duvar”, Macar savunmacı ise Koreliye “Makine” benzetmesi yaparken, yönetimin en az 20’şer milyon avro bonservis belirlediği iki oyuncu tribünlerin gönlünü fethetmiş durumda. Sarı lacivertliler, yıllar sonra savunma güvencesi hissettiren Macar Van Dijk ile Kore Tankı’nın uzun süre takımda kalmasını istiyor.

Disiplinli ve çalışkanlar

Min-Jae Kim ile Attila Szalai, sadece tribünlerde değil, takım içinde de çok seviliyor. Profesyonel yaşantıları ve çalışma disiplinleriyle arkadaşlarına örnek olan savunmacılar, bütün takımın saygısını kazanmış durumda.

Kendine gel Altay!

Kritik kurtarışları kadar yaptığı basit hatalarla da gündem olmaya başlayan Altay Bayındır’a Pereira’dan uyarı geldi. Hocası, Sivas maçında penaltı yaptıran, Giresun ve Hatay karşısında basit goller yiyen genç eldivenden bir an önce toparlanmasını istedi.

Fener zirveye el attı Diego Rossi ve Filip Novak'ın golleriyle galibiyete uzanan Fenerbahçe 16 puana yükseldi, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Tek sayısını Louis'le bulan Hatay'ın dört maçlık galibiyet serisi bitti