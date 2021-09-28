Türkiye Gazetesi

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda yarın İtalya'nın Juventus takımıyla deplasmanda karşılaşacak olan Chelsea'nin teknik direktörü Thomas Tuchel, düzenlediği basın toplantısında Fransız orta saha oyuncusu N'Golo Kante'nin korona olduğunu açıkladı. Tuchel, Chelsea'de hangi oyuncuların Covid-19 aşısı yaptırıp yaptırmadığını bilmediğini, bu kararı kendilerine bıraktığını da sözlerine ekledi.

Juventus ve Southampton maçında yok

Koronavirüse yakalanması sebebiyle 10 gün karantina altında kalacak Kante, yarınki Juventus müsabakasının yanı sıra takımının Southampton ile oynayacağı lig maçında da forma giyemeyecek.



İtalya'da koronavirüste son durum İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 65 kişi hayatını kaybetti.



Kimi Raikkonen koronavirüse yakalandı Formula 1 takımlarından Alfa Romeo'nun Fin pilotu Kimi Raikkonen'in koronavirüs test sonucu pozitif çıktı.