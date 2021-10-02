Türkiye Gazetesi

Süper Lig'de çıktığı 8 maçta 6 mağlubiyet ve 2 galibiyet alarak 6 puanla 15'inci sırada bulunan Medipol Başakşehir'de Aykut Kocaman dönemi resmen sona erdi. Kocaman'ın dün oynanan ve 3-1 kaybedilen Fatih Karagümrük maçının ardından yönetim kuruluna sunduğu istifa kabul edildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Kocaman'ın Karagümrük maçının ardından yönetim kuruluna istifasını sunduğu, yönetim kurulunun yapmış olduğu değerlendirme sonucu istifayı kabul ettiği bildirildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Türk futbolunun en değerli teknik adamlarından biri olan Aykut Kocaman, geçen sezon zor zamanda takımımızın başına geçerek önemli bir sorumluluk üstlenmişti. Birlikte çalışmaktan büyük mutluluk duyduğumuz Aykut Kocaman’a bugüne kadar kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz."

İstifa eden Aykut Kocaman'ın yerine Emre Belözoğlu'nun geleceği iddia ediliyor.

KOCAMAN DÖNEMİ 8 AY SÜRDÜ

Okan Buruk'un ardından 1 Şubat 2021'de Medipol Başakşehir teknik direktörlüğüne getirilen Aykut Kocaman ile 2,5 yıllık sözleşme imzalanmıştı. Deneyimli teknik adam, 8 ay görevde kaldı.

İstanbul ekibi, Kocaman yönetiminde 27'si Süper Lig'de 2'si de Ziraat Türkiye Kupası'nda olmak üzere toplam 29 resmi maç oynadı. Turuncu-lacivertliler, bu maçlarda 9 galibiyet, 14 mağlubiyet ve 6 beraberlik aldı, 32 gol yedi, 28 gol attı.

Medipol Başakşehir, Kocaman ile Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe'yi 2-1 yendi, yarı finalde ise Beşiktaş'a 3-2 kaybederek elendi.

Aykut Kocaman istifasını sunacağını açıkladı Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, istifasını turuncu-lacivertli kulübün yönetimine sunacağını söyledi.

Aykut Kocaman'dan ilginç benzetme: Oksimoron bir duygu Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, ligin ilk 4 haftasında puan alamadıklarını hatırlatarak ilginç bir benzetmede bulundu. Kocaman, "4 maçta sıfır puanda kalmak oksimoron bir duygu. Bunu tarif etmek mümkün değil" diye konuştu.