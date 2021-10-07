Türkiye Gazetesi

Millî takım, çok iyi başlamıştı 2022 Dünya Kupası elemelerine. Ancak sonradan işler tersine döndü ve Türkiye, grup liderliğinden bir anda üçüncü sıraya düştü. Bu düşüşün mutlaka birçok sebebi var. Ama son dönemde ortaya çıkan en önemli faktör ise takımdaki kolej havasının bozulmasıydı. Yüzler gülmüyor, oyuncular ayaklarını sürüyerek kampa geliyordu. TFF, radikal bir kararla Alman Ümit Millî Takımı’nın başındaki Stefan Kuntz’a takımı emanet etti.

KENDİSİYLE BARIŞIK

Defalarca takım düşürdüğünü ‘ballandıra ballandıra’ anlatacak kadar kendisiyle barışık olan Kuntz, samimi açıklamalarıyla önce taraftarlara sonra da yeni yeni tanıştığı oyuncularına güven aşıladı ve idmanlarda oyuncularıyla bire bir yaptığı sohbetlerle de takımdaki havayı pozitife çevirmeyi başardı. Riva’da kritik Norveç maçı öncesi artık kahkaha sesleri yükselirken, futbolcular yeni hocanın futbol felsefesini öğrenmeye, taktik anlayışını ezberlemeye hevesli görünüyor.

A Millî Takım’da havanın değiştiğinin en önemli göstergesi fotoğraf karelerine de yansıyan gülen yüzler...

ANLATIYOR, DİNLİYOR...

İdmanlardaki izlenimlere gelince; kan değişiminin oyuncular üzerinde olumlu bir etki bıraktığı kesin. Kuntz beklentilerini bire bir anlatıyor, oyuncularını da dinliyor. Taktik idmanlarında takımı genelde 4-3-3 formatında hazırlıyor. Son dönemde kulüp takımlarının sık sık başını ağrıtan geri pas hastalığını oyuncuların üzerinden atmaya çalışıyor. Hızlı ve ayağa paslarla hücum etmek üzerine çalışmalar yaptırıyor. Ve belki de en önemlisi öz güven aşılıyor.

Stefan Kuntz, A Millî Takım'daki düşüşün sebeplerini arıyor Millî takımın büyük bir potansiyele sahip olduğunu söyleyen Alman teknik adam Stefan Kuntz “İyi sonuçların ardından olumsuza dönen bir tablo var. Oyuncularla yüz yüze yapacağım görüşmelerde sebeplerini öğrenmek ilk hedefim olacak” dedi.

Serdar Dursun milli takıma davet edildi, gerçek yıllar sonra ortaya çıktı A Milli Futbol Takımımızın Norveç ve Letonya maçlarının aday kadrosu belli olurken, Serdar Dursun'un ilk kez milli takıma çağırılması dikkat çekti. Dursun'un, yıllar önce Şenol Güneş ile bir tartışma yaşadığı ve o sebeple Güneş döneminde milli takıma çağırılmadığı iddia edildi.

A Milli Takım aday kadrosu açıklandı 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında oynanacak Norveç ve Letonya maçları öncesi, A Milli Futbol Takımı'nın aday kodrosuna dair bilgi paylaşıldı.