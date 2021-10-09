Türkiye Gazetesi

Dünya Kupası elemeleri tüm heyecanıyla sürerken Andorra-İngiltere maçı öncesi stattan yangın haberi geldi. Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'nda Andorra ile İngiltere yarın karşı karşıya gelecek. Mücadelenin oynanacağı statta VAR monitörünün patlaması sonucu yangın çıktı.

La Vella Ulusal Stadyumu'nda maç öncesi çıkan yangın paniğe neden olurken, yangının yedek kulübesine de sıçradığı ve kulübenin bir kısmının kullanılamaz hale geldiği belirtildi.

Cumartesi günü 21.45'te oynanacak karşılaşmada VAR sisteminin yer alıp almayacağı henüz bilinmezken mücadeleyi Stephanie Frappart yönetecek.

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