Büyük Britanyalı Tyson Fury ile ABD'li Deontay Wilder üçüncü defa ringde kozlarını paylaştı. İki boksör arasındaki büyük çekişme ABD'nin Las Vegas şehrinde yapıldı. Mücadeleye iyi başlayan Fury, üçüncü rauntta rakibini düşürmesine rağmen nakavt edemedi. Dördüncü rauntta ise 35 yaşındaki Wilder, Fury'yi iki kere düşürümeyi başardı. Ancak Büyük Britanyalı boksör, yeniden her defasında ayağa kalktı. Mücadelede üstünlüğü yeniden ele alan Fury, 10. rauntta Wilder'ı düşürdü ama rakibi ayaklandı. 33 yaşındaki Fury, 11. raunttaki sert yumruğunun ardından bu defa rakibini nakavt ederek maçı kazandı.
İKİNCİ DEFA YENDİ
İki boksör, ilk olarak 2 Aralık 2018'de karşılaşmış ve mücadele berabere sonuçlanmıştı. 23 Şubat 2020'de yapılan ikinci karşılaşmayı ise Fury, 7. rauntta teknik nakavtla kazanarak Dünya Boks Konseyi (WBC) kemerinin yeni sahibi olmuştu. 24 Temmuz'da yapılması planlanan üçüncü maç, Tyson Fury'nin Covid-19 yakalanması sebebiyle ertelenmişti.
32 MAÇTA 31 GALİBİYET
Bu galibiyetle Fury, çıktığı 32'nci maçında 31'inci galibiyetine ulaştı. "Çingene Kralı" lakaplı boksör, kariyerindeki tek beraberliğini ise Wilder karşısında almıştı. Fury'ye üst üste ikinci defa kaybeden Wilder'ın ise 45 maçta 42 galibiyet ve 1 beraberliği bulunuyor.
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Tyson Fury, Deontay Wilder'ı nakavt etti
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Büyük Britanyalı Tyson Fury ile ABD'li Deontay Wilder üçüncü defa ringde kozlarını paylaştı. İki boksör arasındaki büyük çekişme ABD'nin Las Vegas şehrinde yapıldı. Mücadeleye iyi başlayan Fury, üçüncü rauntta rakibini düşürmesine rağmen nakavt edemedi. Dördüncü rauntta ise 35 yaşındaki Wilder, Fury'yi iki kere düşürümeyi başardı. Ancak Büyük Britanyalı boksör, yeniden her defasında ayağa kalktı. Mücadelede üstünlüğü yeniden ele alan Fury, 10. rauntta Wilder'ı düşürdü ama rakibi ayaklandı. 33 yaşındaki Fury, 11. raunttaki sert yumruğunun ardından bu defa rakibini nakavt ederek maçı kazandı.
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