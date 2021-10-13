Türkiye Gazetesi

M. EMİN ULUÇ

Fenerbahçe, Trabzonspor maçına millîlerinden mahrum hazırlansa da onlardan gelen haberlerle moral buldu. Serdar Aziz’in sakatlığı endişeye sebep oldu ama gururlar peş peşe geldi.

Sahnede ilk parlayan isim Kim Min-Jae oldu. Kim, 7 Ekim’de Güney Kore’nin İran’ı 2-1 yendiği maçta 89’da gelen golün asistini yaptı. Ertesi gün Macaristan-Andorra maçında gecenin adamı Szalai olurken Enner Valencia, Ekvador’un Bolivya’yı 3-0'la devirdiği karşılaşmada ağları iki defa havalandırarak ülke tarihine geçti. Valencia, 33 gollük rekorunu 10 Ekim’de Venezuela karşısında 34’e çıkardı.

SERDAR COŞTURDU

Yunanistan’ın Gürcistan deplasmanındaki galibiyetini perçinleyen isim ise Dimitrios Pelkas oldu. Yunan yıldız, 90+5’te skoru 2-0’a taşıyan vuruşu yaparak yaklaşık 5,5 aylık gol hasretine de nokta koydu. Ancak bütün bu performansları geride bırakan başarıya Serdar Dursun imza attı. Fenerbahçe’nin golcüsü, millî formayla çıktığı ilk maçta ağları havalandırarak sadece sarı lacivertlileri değil bütün Türkiye’yi sevindirdi. Serdar attığı golle Letonya karşısında galibiyet arzusunu ateşledi, Katar umudumuzu sürdürdü.

FERDİ VE BERKE'YE 'BEYAZ' KORUMASI

Geleceğin yıldızı olarak gösterilen Ömer Faruk Beyaz’ı bütün çabalarına rağmen elde tutmayı başaramayan Fenerbahçe, benzerbir ayrılık yaşamamak için kolları sıvadı. Avrupa devlerinin yakın takibinde olan Ferdi Kadıoğlu ve Berke Özer’le yeni sözleşme için görüşmeler başladı. Sarı lacivertliler hem bedavaya gitmelerini önlemek hem de Türk statülerinden faydalanmak için iki genç oyuncunun mukavelesini uzatmak istiyor.

TISSERAND SEVİNCİ: SONUNDA GERİ DÖNDÜ

Sivas karşılaşmasında yaşadığı sakatlık sebebiyle 4 lig, 2 Avrupa maçı kaçıran Marcel Tisserand geri döndü. Tedavisi tamamlanan Kongolu stoper, dün ilk defa takımla çalıştı. Trabzonspor mücadelesinin kadrosunda yer alacak Tisserand’ın maç eksiği sebebiyle yedek soyunması bekleniyor.

Fenerbahçe'nin galibiyet formülü: Sakin ve sabırlı Vitor Pereira, Trabzonspor’un namağlup unvanını bitirip zirvede yalnız kalmakta kararlı. Karadeniz ekibini ezberleyen Portekizli, Hatay taktiğiyle sonuca gitmeyi hedefliyor.

Özil, Fenerbahçe camiasını heyecanlandırdı Mesut Özil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla taraftarı heyecanlandırdı. Özil'in, "Heyecan verici şeyler çok yakında" mesajıyla yaptığı paylaşım binlerce beğeni aldı.

Fenerbahçeli Enner Valencia tarihe geçti Fenerbahçe'nin Ekvadorlu futbolcusu Enner Valencia, Bolivya karşılaşmasında attığı 2 golle toplam gol sayısını 33'e çıkardı ve milli takım formasıyla en fazla gol atan futbolcu olarak tarihe geçti.