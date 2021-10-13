Türkiye Gazetesi

Letonya-Türkiye maçı 2-1 üstünlüğümüzle bitti ama maçın kendi içinde ve sonunda değerli anları vardı. Maçı izlemeyen birisi için “Türkiye 2-1 kazandı” dediğinizde normal gibi görebilir ama ayrıntıları anlatıldığında şaşkınlığı çok net görülür. Düşünün bir türlü istediğiniz gibi futbol sergileyemiyorsunuz, ikinci yarıda geriye düşüyorsunuz ve o maçı çeviriyorsunuz. Hem de uzatmanın da uzatmasında direkt değil VAR destekli penaltı kararıyla.

BİR AY BİLE OLMADI

Sadece bununla sınırlı değil... Maç bitiyor; futbolcularda büyük sevinç ve iç haykırış, 20 Eylül 2021’de imza töreni düzenlenen Alman teknik adam Stefan Kuntz’da ise gözyaşları.

Daha geleli bir ay bile olmayan Alman Hoca’da duygusal patlama. Peki neden? İşte sebepleri; ülkesi Almanya’da Daum tarafından Türkiye’nin başına geçmesi “intihar görevi” olarak görülmesi. Kısa sürede üzerinde büyük baskı hissetmesi ve kariyeri için risk alması.

MENTÖRLER NASIL DEĞERLENDİRDİ?

PROF. DR. ACAR BALTAŞ: SON ANDA OLUNCA

Muhtemelen duygu patlamasıdır. Elden gitmiş olan bir fırsatın, tekrar son anda ucundan tutulmasından kaynaklanan bir duygu patlaması. Sonuç olarak uluslararası kariyeri olmayan bir hoca, performansı dalgalanan bir millî takımla bu fırsatı yakaladı. Ancak, Türk futbolunda sorun hoca ile çözülecek gibi değil, ülkenin topyekûn bilime düşman olmasında. Batı ile aramızdaki farkın açılması sebepsiz değil.

PROF. DR. TURGAY BİÇER: LİDERLER DE AĞLAR

İnsanlar çok üzgün veya mutlu olduklarında ağlarlar. Farklı kültürlerde ağlamak zayıflık olarak kabul edilse de rahatlama ve gevşeme adına güzel duygular bunlar. Sonuçta insan insandır ve herkes ağlayamaz. Kuntz hangi boyutta ağladı gerçeği yalnızca kendisi biliyor. Bence bir duygu patlaması bu. Üst düzey lider ağlar mı, ağlar. Almanya’da altyapıda başarı kazansa da Kuntz’un uluslararası alandaki ilk başarısı bu.

Stefan Kuntz: Çok özel galibiyet Oyuncularını sahiplenen Alman çalıştırıcı Kuntz, "Onlar için çok şey söylendi. Elbette etkilendiler. Futbolcularım çok daha iyi şeyler hak ediyor. Bu sadece bir galibiyet, geliştirmemiz gereken şeyler var" dedi.

A Milliler Letonya'yı 90+9'da devirdi 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu sekizinci maçında A Milli Futbol Takımımız, Letonya'yı 90+9'da Burak Yılmaz'la devirdi.