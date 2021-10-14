Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Fenerbahçeli futbolcular performanslarıyla hem kendilerine hem kulübe değer katıyor. Ligde liderlik koltuğunda oturan sarı lacivertlilerde oyuncuların değerleri kulüp ve millî takım performanslarıyla artış gösterdi. Alanında dünyanın en önemli veri merkezlerinden birisi olarak kabul edilen transfermarkt’ın son güncellemesiyle Fenerbahçe, 126,85 milyon avroluk oyuncu piyasa değeriyle Süper Lig’in en kıymetli takımı durumuna yükseldi. Beşiktaş 126,75 milyon avroyla sarı lacivertlilerin ensesinde yer alırken Galatasaray, 109,70 milyon avroyla üçüncü sırada kendisine yer buldu.

ALTAY-ROSSI ZİRVEDE

Altay Bayındır ile Diego Rossi, 16 milyon avroluk değerle Fenerbahçe’nin en kıymetli ikilisi olurken, Kim Min-Jae 2 milyondan 6,5 milyon avroya sıçrayarak en iyi çıkışı yaptı. Koreli futbolcuyu 7 milyondan 11 milyona çıkan partneri Attila Szalai takip etti. Macar oyuncu takımın en değerli üçüncü ismi durumunda. Dördüncü sırada ise 10 milyon avroluk Mergim Berisha yer alıyor. Ferdi, Osayi, Tisserand, Valencia, Zajc, Arda ve Muhammed değerini artıran diğer oyuncular.

Öte yandan takımın zirvesinde yer alsa da Rossi transfer olduğu günden bu yana 2 milyon avroluk değer kaybetti. Sakatlıklarla boğuşan İrfan Can da aynı düşüşle 9 milyon avroyu gördü.

Szalai için Başkan Ali Koç sinyali vermiş ve oyuncuyu 9-10 milyon avrolara kimsenin alamayacağını belirtmişti. Yönetimin beklentisi en az

20 milyon avro.

SZALAI İNGİLİZLERİN RADARINDA

Fenerbahçe’nin parlayan yıldızı Attila Szalai, Macaristan Millî Takımı’ndaki performansıyla da göz kamaştırıyor. Macarlar, Wembley’de oynanan maçta İngiltere’yle 1-1 berabere kalırken Szalai sahanın en iyilerinden biri olarak ön plana çıktı. Uzun süredir Avrupa devlerinin radarında olan Macar savunmacıyı bu maçta West Ham ve Leicester yetkilileri takip etti. Premier Lig’in dışında İtalya’dan Napoli ve Atalanta, İspanya’dan Atletico Madrid ile Sevilla’da Szalai’yi izliyor. Ki bunlar arasında en isteklisi Sevilla.

KIM MIN-JAE UÇARAK GELDİ

Fenerbahçe’nin Koreli stoperi Kim Min-Jae, İran’da oynadığı millî maçın ardından direkt Türkiye’ye geldi. İran’da kafileden ayrılarak İstanbul’a uçan Kim böylece daha fazla dinlenme imkânı buldu. Bugün idmana katılacak olan Koreli, Trabzonspor karşısında ilk on birde sahne alacak.

Fenerbahçe'de millilerin formu güven veriyor Fenerbahçe, kritik Trabzonspor maçı öncesi milli futbolcuların performansı ile moral buldu. Valencia tarihe geçti, Kim asist yaptı. Pelkas golü hatırlarken Szalai maçın adamı oldu. Son olarak Serdar Dursun, Türkiye’nin Katar umudunu taze tutan ateşi yakmayı başardı.

Fenerbahçe'nin galibiyet formülü: Sakin ve sabırlı Vitor Pereira, Trabzonspor’un namağlup unvanını bitirip zirvede yalnız kalmakta kararlı. Karadeniz ekibini ezberleyen Portekizli, Hatay taktiğiyle sonuca gitmeyi hedefliyor.

Özil, Fenerbahçe camiasını heyecanlandırdı Mesut Özil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla taraftarı heyecanlandırdı. Özil'in, "Heyecan verici şeyler çok yakında" mesajıyla yaptığı paylaşım binlerce beğeni aldı.