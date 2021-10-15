Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş, millî ara dönüşünde Medipol Başakşehir'le moral anlamında büyük önem taşıyan bir maça çıkacak. Siyah beyazlılar bu karşılaşmadan sonra 23 günde birbirinden önemli sınavlar vereceği için teknik direktör Sergen Yalçın, öğrencilerini uyardı. Son beş maçta bir galibiyet alan takımın yeniden yükselişe geçmesini isteyen tecrübeli çalıştırıcı, Başakşehir maçından mutlak galibiyet bekliyor. Oyuncularıyla yaptığı son toplantıda Başakşehir maçının önemini vurgulayan Yalçın “Hepimizin galibiyete ihtiyacı var” dedi.

ZORLU FİKSTÜR

Başakşehir maçında alınacak üç puanın S. Lizbon ve Galatasaray maçlarını etkileyeceğini dile getiren 48 yaşındaki teknik adam, zorlu fikstürün üstesinden gelmeleri gerektiğini belirterek “Bu ligin en iyi takımı olduğumuzu gösterelim” dedi.

Siyah beyazlılar salı günü Şampiyonlar Ligi'nde S. Lizbon'u, sonrasında dev derbide Galatasaray'ı misafir edecek. Hatay deplasmanından sonra Avrupa’nın diğer ucu Portekiz’e giderek S. Lizbon’la tekrar karşılaşacak olan Kartal, ardından Trabzonspor’la kapışacak.

Başakşehir maçının son hazırlığını yapan Beşiktaş'ta Pjanic sakatlığını yeni atlattığı için bugünkü maçın kadrosuna alınmadı.

MUHTEMEL 11'LER

BAŞAKŞEHİR: Volkan, Caiçara, Duarte, Ravil, Lima, Mahmut, Tolga, Visca, Berkay, Deniz Türüç, Okaka

TEKNİK DİREKTÖR: Emre Belözoğlu

SAKAT: Ömer Ali

BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, Rıdvan, Josef, Ghezzal, Can, Oğuzhan, Güven, Batshuayi

TEKNİK DİREKTÖR: Sergen Yalçın

SAKAT: Mehmet Topal, N'Koudou, Pjanic

ERSİN'E VILLA KANCASI

Fransız kulüplerinin takibinde olan Ersin Destanoğlu'na Premier Lig ekibi Aston Villa da kancayı taktı. İngiliz kulübünün yetkilileri bu akşam oynanacak Başakşehir maçını izlemek üzere İstanbul'a geldi. Genç eldiven bu sezon sekiz maça çıkarken kalesinde sekiz gol gördü.

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