Türkiye Gazetesi

Sakatlıklar yönünden bir türlü yüzü gülmeyen Beşiktaş, bu defa da Atiba şoku yaşıyor. Kartal'ın tecrübeli futbolcusu uyluk ön adalesinde gerilme ve ödem bulguları sebebiyle tedavi altına alındı.

TEDAVİSİNE BAŞLANDI

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Atiba'nın Medipol Başakşehir maçında sakatlık yaşadığı belirtilerek, "Sol uyluk ön adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle MR görüntülemesi yapılan futbolcumuz Atiba Hutchinson'ın uyluk ön adalesinde (rectus femoris) gerilme ve ödem bulguları tespit edilmiştir." denildi.

Oyuncunun tedavisine başlandığı aktarıldı.

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