Türkiye Gazetesi

Süper Lig'de bu gece 'süper bir maç' futbolseverleri bekliyor. Kadro kalitesi anlamında 135 milyon avroluk değere sahip Kartal, 95 milyon avroluk Aslan’ı Vodafone Park’ta misafir ediyor. Derbinin kendi içinde ise özel yanları ve rekabetleri söz konusu. En sıcak olanı ise geçen sezondan kalan durum. Bir yanda gol averajıyla şampiyon olan Beşiktaş, diğer tarafta iki golle şampiyonluğu kaybeden Galatasaray var.

MOTİVASYONU FARKLI

İki takımın da puanı aynı ancak averaj farkıyla (+5) yine Beşiktaş üst sırada. Ve siyah beyazlı takımın başında altı derbiye çıkan geçen sezonun çifte kupalı Sergen Yalçın’ı altı maçtaki tek mağlubiyetini sarı kırmızılılara karşı aldı.

Aslan’ın ise 2016’da Vodafone Park olan yeni statta Kara Kartal’a karşı 5 maçta bir beraberlik ve 4 yenilgisinin olması Cimbom adına maça aynı bir anlam, motivasyon unsuru katıyor. Ayrıca İmparator Fatih Terim bir dönem hocası olduğu Sergen Yalçın’a karşı taktik savaşına çıkıyor.

GALATASARAY: 46 - BEŞİKTAŞ: 37

Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki rekabette sarı kırmızılıların, siyah beyazlılara karşı galibiyetlerde 123-112, gol sayılarında da 487-456 üstünlüğü bulunuyor. Ligdeki 126 maçlık kapışmanın ise 46'sını Cimbom, 37'sini Kartal kazandı, 43 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Beşiktaş bu sezon evinde 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik alırken üç maçta da rakip filelere 3’er gol attı.

BEŞİKTAŞ-GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Heyecanla beklenen Beşiktaş-Galatasaray maçından çıkacak sonuç şampiyonluk mücadelesi veren takımları da yakından ilgilendiriyor. Bugünsaat 20.00'de Vodafone Park'ta oynanacak mücadeleyi Fırat Aydınus yönetecek ve maç beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

BEŞİKTAŞ: Ersin, Necip, Vida, Umut, Rosier, Josef, Larin, Teixeira, Pjanic, Ghezzal, Batshuayi

GALATASARAY: Muslera, Nelsson, Marcao, Aanholt, Taylan, Yedlin, Halil, Cicaldou, Berkan, Morutan, Mustafa

SAKAT: Atiba, N'Koudou (Beşiktaş), Arda, Boey (Galatasaray) (G.SARAY)

STAT: Vodafone Park

HAKEM: Fıray Aydınus

İlk dört hafta kalesinde gol görmeyen Beşiktaş, son beş maçın hepsinde gol yedi.

30 DAKİKADA GOLÜ ATALIM!

Derbilerin kazanan adamı Sergen Yalçın, futbolcularından ilk yarım saatte baskılı futbol isteyerek “Rakibe nefes aldırmayın” dedi.

Son altı maçta sadece bir defa kazanan Beşiktaş bu akşam seyircisi önünde Galatasaray'ı yenerek ‘beyaz bir sayfa’ açmak istiyor. Siyah beyazlıların en büyük favorisi bu zamana kadar derbilerde sadece bir defa kaybeden Sergen Yalçın olacak. Derbide özellikle ilk yarım saatlik dilime çok önem veren tecrübeli çalıştırıcı, idmanlarda futbolcularına bu bölüm için özel çalışmalar yaptırdı.

SAKİN KALIN

Galatasaray'ın bu sezon geri dönüşlerde başarılı olamadığını oyuncularına söyleyen Kartal'ın teknik patronu, 30 dakika içinde atılacak golün önemini vurguladı. Sergen Hoca golün gecikmesi durumunda da oyuncularından sakin kalmalarını ve oyunlarını devam ettirmeleri gerektiğini söyledi. 48 yaşındaki teknik adam maçın ilk bölümünde oyuncularının tam saha pres yapmalarını da özellikle istedi.

30'AR BİN LİRA PRİM

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, futbolcularına Galatasaray'ı yenmeleri hâlinde 30'ar bin lira galibiyet primi sözü verdi. Siyah-beyazlılar dün akşam yapılan son idmanın ardından maç saatini beklemeye geçti. (Murad Tamer)

Sarı kırmızılılar, Vodafone Park’taki son dört maçı da mağlubiyetle kapatırken gol bile atamadı.

BU TARAFTAR İÇİN OYNAYIN

Son antrenmanını on binlerce Galatasaraylı önünde yapan Cimbom’da Fatih Terim, “Taraftarımız arkanızda. Tek beklenti galibiyet” dedi.

Galatasaray, Beşiktaş derbisine dört dörtlük gidiyor. Ligde son üç maçını kazanan ve Avrupa Ligi’nde de liderliğini pekiştiren sarı kırmızılılarda yönetim de prim dopingi yaptı. Galibiyet durumunda takıma toplam 4 milyon TL dağıtılacak. Sarı kırmızılılar dev maçın hazırlığını Nef Stadı’nda taraftarının önünde yaptı. Kombineler hariç 8 bin biletli taraftar takıma destek verdi.

GALİBİYET YEMİNİ

Beşiktaş deplasmanı öncesi son maç toplantısını da Nef Stadı’nda yapan sarı kırmızılılarda Fatih Terim oyuncularına “Görüyorsunuz antrenmana bile ne kadar çok taraftarımız geliyor. Onlar size güveniyor. Ben de öyle. Gerekli çalışmaları yaptık, hazırız. Sizden tek beklentim var o da galibiyet’’ dedi. Atmosfere hayran kalan sarı kırmızılılar toplantı sonrası kendi aralarında galibiyet yemini etti.

10 BİNİN ÜZERİNDE...

Derbi öncesi Nef Stadyumu’nda yapılan açık antrenmanı 8 bin biletli Galatasaray taraftarı izlerken, kombinelerle bu rakamın 10 binin üzerinde olduğu öğrenildi. Özellikle yabancı oyuncular hayranlıklarını gizleyemedi. (Yalımcan Sarpyel)

Cimbom bu sezon dış sahada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alırken üç maçta rakip ağlara 2’şer gol attı.

SADECE BİR MAÇTA GOL ATAMADI

Kartal evinde çok üstün

Beşiktaş iç sahadaki 5 maçın hepsinde rakip kaleye çift haneli şut gönderdi ve bu maçlarda pas başarı yüzdesi 78’i düşmedi. En yükseği 89 ile Malatya maçıydı. Kartal bu sezon sadece bir maçta gol atamadı. O da ligin 2. haftasında Gaziantep’e karşı.

RİZE MAÇINDA REKOR KIRMIŞTI

Cimbom şuta boğuyor

Galatasaray bütün maçlarda çift haneli şuta ulaştı, deplasman rekoru Rize maçıydı. (21 şut) Terim’in öğrencileri dış sahada pas yüzdesinde yüzde 80’in altına inmedi. Cimbom bu sezon bir tek 3-0’lık Kayseri deplasmanında gol bulamadı.

ATIBA VE N'KOUDOU

Kartal'da iki eksik

Beşiktaş dev derbide Galatasaray'a karşı iki eksikle sahaya çıkacak. Siyah-beyazlılarda sakatlıkları süren Atiba ve Kevin N'Koudou derbide forma giyemeyecek. Öte yandan sakatlığını atlatan Mehmet Topal'ın ise Galatasaray maçı kadrosunda yer alması bekleniyor.

CEZASI SONA ERDİ

Marcao sahada

Ligin ilk haftasında kırmızı kart gören ve 8 maç ceza alan Marcao, Beşiktaş maçıyla beraber tekrar formasına kavuşuyor. UEFA’da oynamasına rağmen tam 71 gün sonra tekrar Süper Lig’de oynayabilecek olan Brezilyalı stopere Terim on birde şans verecek.

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