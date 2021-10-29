Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş’ta sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Cyle Larin’e ocak ayında imza attırmak için girişimler hızlandı. Beşiktaş’a ilk geldiğinde bekleneni veremeyen ve Belçika’da Zulta Waregem formasını kiralık olarak giyen Larin’in dönüşü muhteşem olmuştu. Kadroda düşünülmezken sol kanatta bulduğu şansı iyi değerlendiren 25 yaşındaki oyuncu takımın en çok gol atan ismi olmuştu. Larin derbideki performansıyla da yönetime “Benden vazgeçemezsiniz” mesajı gönderdi.

OCAK AYI GELMEDEN...

Daha önce 1,8 milyon avrodan üç yıllık sözleşme teklif edilen Larin, 2,5 milyon avroda diretince görüşmeler sonlandırılmıştı. Siyah beyazlılar, ocak ayında satıp gelir elde etmek istediği Larin’e yeni sözleşme teklifinde bulunmaya karar verdi. Kartal’ın asıl transfer hamlesi ise savunmaya olacak. Sergen Yalçın, yönetime Kaan Ayhan’ın alınması için rapor verirken siyah beyazlı yönetim, millî oyuncu için şimdiden girişimlere başladı. 26 yaşındaki stoperin Sassuolo ile 2024’e kadar sözleşmesi bulunuyor.

Galatasaray derbisinden sonra ağrıları olan Josef de Souza Hatay deplasmanına götürülmeyecek. Pjanic de dünkü idmanda takımdan ayrı çalıştı.

"KAAN'A KAPIMIZ AÇIK"

Siyah beyazlı kulübün Futbol AŞ Genel Müdürü Ceyhun Kazancı, Kaan Ayhan transferiyle ilgili olarak, “Yabancı kuralından sonra Türk oyuncular çok büyük önem kazandı. Kaan Ayhan çok değerli ve millî takımımızın oyuncularından biri. Görüşmelerimiz devam ediyor. Devre arasında kapımız kendisine her zaman açık” dedi.

Sergen Yalçın'dan kazandıran hamleler Beşiktaş'ın derbi zaferinin en önemli mimarı Sergen Yalçın'dı. Maç öncesi uyarıları ve maç esnasında taktikleri ile 3 puanın gelmesinde önemli katkıları olan Yalçın, galibiyeti hak etti.

Sergen Yalçın, Beşiktaş'ta yine Avrupa galibiyeti göremedi Teknik direktör Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın başında Avrupa kupalarındaki 5. maçta da galibiyeti göremedi.