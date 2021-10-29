Türkiye Gazetesi

THY Euroleague'de İstanbul'da Barcelona'ya son topta şanssız şekilde mağlup olan Fenerbahçe Beko dün Olympiakos deplasmanında da benzer akıbeti yaşadı.

İlk çeyrekte Fall ile boyalı alanı iyi kullanan Yunan ekibi ,19-14 üstün girdiği ikinci çeyrekte eski Fenerbahçeli Sloukas'ın üretkenliğiyle soyunma odasına da 45-34 galip dönmeyi bildi.

SLOUKAS AFFETMEDİ

3. periyotta rakibinin üçlüklerine rağmen Polonara'nın sayılarıyla farkı eriten Fener, final çeyreğine ümitli girdi: 53-55.

Son periyot nefes nefese geçti. Maçın son iki saniyesinde Sloukas'ın sayısıyla 67-65 geri düşen Fener'de Guduric'in atışı isabetsiz olunca temsilcimiz beşinci yenilgisini aldı. Olympiakos ise 5. galibiyetini elde etti.

Olympiakos: 67 - Fenerbahçe Beko: 65

Salon: Barış ve Dostluk

Hakemler: Olegs Latisevs (Letonya), Gytis Vilius (Litvanya), Rain Peerandi (Estonya)

Olympiakos: Walkup 3, Dorsey 10, Papanikolaou 5, Vezenkov 7, Fall 10, Larentzakis 10, Sloukas 14, Printezis, Jean-Charles 4, McKissic 4

Fenerbahçe: Henry 8, Pierre 4, Guduric 10, Vesely 14, Booker 2, Metecan Birsen, Şehmus Hazer 2, Melih Mahmutoğlu 6, De Colo 10, Polonara 9, Ahmet Düverioğlu

1. Periyot: 19-14

Devre: 45-34

3. Periyot: 55-53

Fener'in orta sahası yokları oynuyor Fenerbahçeli oyuncuların performansı tartışma konusu oldu. Sarı lacivertlilerin yıldızlarla dolu orta sahası sadece 2 gol katkısı yaparken, henüz asist üretemedi, hepsi bir Bakasetas etmedi.

Fenerbahçe'ye Pereira motivasyonu: Başın öne eğilmesin İki haftada zirveden beşinciliğe inen sarı lacivertlilerde Portekizli teknik adam Pereira “Evet önemli kayıplarımız oldu ama telafisi var. Çalışmaya devam edip farkı kapatacağız” dedi.