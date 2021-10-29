THY Euroleague'de İstanbul'da Barcelona'ya son topta şanssız şekilde mağlup olan Fenerbahçe Beko dün Olympiakos deplasmanında da benzer akıbeti yaşadı.
İlk çeyrekte Fall ile boyalı alanı iyi kullanan Yunan ekibi ,19-14 üstün girdiği ikinci çeyrekte eski Fenerbahçeli Sloukas'ın üretkenliğiyle soyunma odasına da 45-34 galip dönmeyi bildi.
SLOUKAS AFFETMEDİ
3. periyotta rakibinin üçlüklerine rağmen Polonara'nın sayılarıyla farkı eriten Fener, final çeyreğine ümitli girdi: 53-55.
Son periyot nefes nefese geçti. Maçın son iki saniyesinde Sloukas'ın sayısıyla 67-65 geri düşen Fener'de Guduric'in atışı isabetsiz olunca temsilcimiz beşinci yenilgisini aldı. Olympiakos ise 5. galibiyetini elde etti.
Olympiakos: 67 - Fenerbahçe Beko: 65
Salon: Barış ve Dostluk
Hakemler: Olegs Latisevs (Letonya), Gytis Vilius (Litvanya), Rain Peerandi (Estonya)
Olympiakos: Walkup 3, Dorsey 10, Papanikolaou 5, Vezenkov 7, Fall 10, Larentzakis 10, Sloukas 14, Printezis, Jean-Charles 4, McKissic 4
Fenerbahçe: Henry 8, Pierre 4, Guduric 10, Vesely 14, Booker 2, Metecan Birsen, Şehmus Hazer 2, Melih Mahmutoğlu 6, De Colo 10, Polonara 9, Ahmet Düverioğlu
1. Periyot: 19-14
Devre: 45-34
3. Periyot: 55-53
Fener'in orta sahası yokları oynuyor Fenerbahçeli oyuncuların performansı tartışma konusu oldu. Sarı lacivertlilerin yıldızlarla dolu orta sahası sadece 2 gol katkısı yaparken, henüz asist üretemedi, hepsi bir Bakasetas etmedi.
Fenerbahçe'ye Pereira motivasyonu: Başın öne eğilmesin İki haftada zirveden beşinciliğe inen sarı lacivertlilerde Portekizli teknik adam Pereira “Evet önemli kayıplarımız oldu ama telafisi var. Çalışmaya devam edip farkı kapatacağız” dedi.