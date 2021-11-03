Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Fenerbahçe krizi fırsata çevirme hedefinde. Bugüne kadar alternatifsiz oynayan Altay, Gustavo ve Valencia’nın sakatlığında sarı lacivertliler yeni bir kimliğe bürünmeye hazırlanıyor. Kaleyi teslim alacak Berke, Altay’a iyi bir alternatif olduğunu ispatlama fırsatı bulacak. Ancak asıl olay orta alan ve hücum hattında gerçekleşecek. Gustavo’nun yokluğunda ipler Sosa’ya teslim edilecek. Sambacıya göre daha ofansif ve hızlı olan tangocunun takım ritmini yukarı çekmesi hedefleniyor.

GÖZLER BERISHA'DA

Pereira’nın bir diğer mecburi hamlesi hücumda olacak ki, Berisha ilk defa gerçek mevkiinde ter dökecek. Valencia ve Serdar Dursun’un yokluğunda en uçtaki isim Berisha olacak. Alman golcüye sağda İrfan Can eşlik edecek. Solda ise Pelkas ile Rossi yarışı sürüyor. Konya’da oyuna girer girmez farkını hissettiren İrfan ile Salzburg’dayken ceza sahası içinde bitiricilik oranı yüzde 85 olan Berisha’nın gol krizini çözmesi bekleniyor. Antwerp deplasmanında Pereira’nın Sosa, Berisha ve İrfan’dan beklentisi çok yüksek.

Fenerbahçeli futbolcular dünkü idmanda taktik çift kale yaptı. Mesut Özil ve Serdar Aziz idmanda özel program dahilinde çalıştı. Sarı lacivertliler Antwerp maçı için bugün Belçika'ya uçacak.

DÜMEN SOSA'YA TESLİM

Antwerp maçında kaptanlık bandını Sosa’nın takması bekleniyor. Birinci kaptan Gustavo ile üçüncü kaptan Altay sakatlık sebebiyle kadroda olmayacak. İkinci kaptan Mesut Özil de riske edilmeyecek. Belçika’da kaptanlık görevini Sosa üslenecek, ikinci kaptan ise Mert Hakan olacak.

Yıldızlarını kaybeden Fenerbahçe'de Pereira topun ağzında Fenerbahçe, Trabzonspor ile Alanya mağlubiyetlerine Konya'yı da eklerken, en büyük darbe sakatlıklardan geldi. Sarı lacivertlilerde Altay 3 ay, Valencia 1 ay, Gustavo ise 2-3 hafta forma giyemeyecek. Sezon başının kahramanı Vitor Pereira ise bugün kapının eşiğinde. Taraftardan futbolcusuna herkes eleştiri oklarını Portekizli teknik adama çevirmiş durumda.

Fenerbahçeli Altay, ameliyat oldu Fenerbahçeli futbolcu Altay Bayındır, dizindeki kırık sebebiyle operasyon geçirdi. Bayındır'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.