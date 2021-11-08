Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Şampiyonluk hayali kuruyorsun, evinde kan terliyorsun. Kadıköy’de dün gecenin özeti bu. Peki neler oldu Fenerbahçe – Kayseri maçında. Tüm ayarları bozulmuş bir Fenerbahçe izledik aslında. Hocasından, futbolcusuna, taraftarına... Ligde 3 maçtır kaybeden sarı lacivertliler, Beşiktaş’ın devrildiği, Galatasaray’ın tökezlediği haftada kazanarak bir nefes almak istiyordu. Ama Antwerp maçında oyuna zekâ katan Sosa yedek soyunmuştu!

Mış gibi bir oyun

Pereira’nın “Vardır bir bildiği” düşüncesiyle izlemeye başladık maçı. Taraftarın da coşkusuyla isteyen bir Fenerbahçe varmış gibi!.. Zira, pas trafiğini yöneten, presle rakibini boğan takım, Kayseri’ye nefes aldırmıyor görünüyordu. Ama tehlikeli olan konuk ekipti. Önce Gavranovic, sonra Kemen’le gole yaklaştı Kayseri. Buna rağmen, 32’de VAR’la gelen penaltıyı İrfan Can direğe nişanlamasa öne geçecekti Fenerbahçe.



Fenerbahçe son saniyede bulduğu golle Kayserispor ile 2-2 berabere kaldı

Tribünler isyanda

Kayseri 39’da Kolovetsios golü bulduğunda bile düşmedi Fenerbahçe oyundan. İkinci yarıya değişikliklerle giren Fenerbahçe’nin oyunu çevirmesi bekleniyordu ki, 52’de Tisserand’la direğe takıldı sarı lacivertliler. 61’de Gavranovic skoru 2-0’a getirdi. Taraftar desteği, yönetim ve futbolculara isyana dönüştü. 68’de Pelkas, 78’de Berisha takıldı direğe bu sefer. 85’te Zajc’ın plasesiyle umutlanan Fenerbahçe’ye puanı 90+9’da penaltıdan Mesut getirirken, stat “Ali Koç istifa” sesleriyle inliyordu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Pereira: Şampiyon olacağız Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Kayserispor ile 2-2 kaldıkları maç sonrası “Ligde hala çok maç var herkes muhakkak daha puan kaybedecektir. Elimizden gelenin en iyisini verip kaybettiğimiz puanları telafi etmemiz gerekiyor“ diye konuştu.

Fenerbahçe evinde beraberlikle yetindi: 1 puan son saniyede geldi Süper Lig'in 12. haftası maçları kapsamında evinde Yukatel Kayserispor'u ağırlayan Fenerbahçe, son saniyede bulduğu golle kılpayı 1 puanı elde etti.