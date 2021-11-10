Türkiye Gazetesi

Emin Uluç

Fenerbahçe, geçen sezon devre arasında 2 milyon avroya aldığı Attila Szalai'den rekor bir gelir elde etmeye çok yakın. Özellikle millî takım performansıyla Avrupa devlerinin radarına giren 23 yaşındaki Macar savunmacı için Atletico Madrid ile Chelsea devre arasında kapıyı çalacak. Fenerbahçe, şampiyonluk hedefinde kritik bir önem teşkil eden Szalai'yi elden çıkarmak istemese de teklifler hesapları değiştirebilir.

Ayrılık yaklaşıyor

Zira sarı lacivertlilerin en az 20 milyon avro bonservis istediği Szalai için Chelsea gözünü karartmış durumda. Gimenez, Savic ikilisine alternatif arayan Atletico Madrid'den çok daha hevesli olan Maviler, Fenerbahçe'nin istediği parayı masaya koyabilir. Szalai'nin de dev kulüplere sıcak bakması ayrılığı yakın gösteriyor. Öte yandan Fenerbahçe, sözleşmesi bitecek Ferdi Kadıoğlu'nu bedavaya kaptırmamak için masaya davet etti.

Performansıyla beğeni toplayan Szalai, Avrupalı devlerin takibinde

Gustavo derbide sahada

Millî araya moralsiz giren Fenerbahçe'ye Gustavo müjdesi geldi. Sakatlığı sebebiyle son iki resmî maçta forma giyemeyen Brezilyalının Galatasaray maçına yetişebileceği öğrenildi. Gelecek hafta takımla çalışmalara başlayacak Gustavo'nun derbide oynayabileceği belirtilirken Valencia'nın da düşük bir ihtimal de olsa dev maça yetişmesi mümkün.

Allahyar geri dönüyor

Zorya'da kiralık oynayan Allahyar Sayyadmanesh devre arasında Kadıköy'e geri dönmeye hazırlanıyor. Zorya, PSV ve Shakhtar'ın da aralarında olduğu 6 takımın istediği İranlı golcünün kiralık sözleşmesini uzatmak istiyor. Ancak Fenerbahçe, ya satın alma opsiyonun kullanılmasını ya da oyuncunun geri dönmesini talep etti. Allahyar, Zorya'da iki sezonda 14 gol ve 5 asistlik performansıyla takımın en skorer ikinci ismi oldu.

Fener'de Szalai açmazı Avrupa’dan çok sayıda talibi olan Attila Szalai’ye Aston Villa’dan gelen 15 milyon sterlinlik teklif, sarı lacivertli yönetimi heyecanlandırdı ancak Pereira “Asla satmayın” dedi

Caulker: Szalai'nin hayranıyım Fenerbahçe’de şampiyonluk yaşamak istediğini söyleyen 29 yaşındaki futbolcu yeni partneri için “O harika bir oyuncu. Büyük bir geleceği var. Szalai iyi ki bizim takımda” dedi