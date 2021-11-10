Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe forması giyen yıldız futbolcu Mesut Özil, kripto para dünyasına adım atıyor. Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından 'heyecan verici şeyler yakında' paylaşımında bulunan ve takipçilerini heyecanlandıran Özil, konu ile ilgili yeni bir paylaşımda daha bulundu.

KRİPTO PARASININ ADINI DUYURDU

Daha önce "Bitcoin mi? Ethereum mu?" anketi başlatan yıldız futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kripto parasının adının ''M10 Token'' olacağını duyurdu.

26 milyon takipçisi olan Twitter hesabından ''Çok yakında'' paylaşımı yapan Özil'in bu gönderisi kısa sürede büyük ilgi oldu.

Dünyaca ünlü yıldız, kendi fan tokenını piyasaya süren dünyadaki ilk futbolcu olacak.

Mesut Özil'in paylaşımı:

Vitor Pereira ile sorun yaşayan Mesut Özil’e Katar’dan dev teklif! Fenerbahçe’de yeteri kadar süre alamadığı ve bazı sebeplerden dolayı Teknik Direktör Vitor Pereira ile sorunu olduğu iddia edilen Mesut Özil'e Katar’dan teklif geldi. Sezon başında yıldız oyuncuya teklif de bulunulduğu ancak teklifi reddettiği söylenmişti. Özil, bu sefer teklifi değerlendirmeye aldığı belirtildi.

Mesut Özil ve Rıdvan Dilmen'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaret Fenerbahçe'nin yıldız ismi Mesut Özil ve futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etti. Özil, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla ziyareti duyurdu.

Rıdvan Dilmen'den Mesut Özil yorumu: Fenerbahçe'de oynatmam Süper Lig'in 10'uncu haftasında evinde Alanyaspor'a 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'nin performansını değerlendiren yorumcu Rıdvan Dilmen, "Ben Pereira olsam bu takımda Mesut Özil'i oynatmam" açıklamasında bulundu.