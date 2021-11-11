Türkiye Gazetesi

Yalımcan SARPYEL

Avrupa Ligi’nde lider olarak yoluna devam eden Galatasaray, İstanbul’da öne geçtiği maçta Lokomotiv Moskova ile 1-1 berabere kalarak gruptan çıkmayı ertelemişti. Sert geçen maçın uzatma dakikalarında İsviçreli hakem Sandro Scharer, Rus oyuncu Zhivoglyadov’a 90+1 ve 90+3’te sarı kart göstermiş ama kırmızıyı çıkarmamıştı. Bunun üzerine sarı kırmızılılar ‘kural hatası’ gerekçesiyle UEFA’ya “Hükmen galibiyet ya da maçın tekrarı” için başvuruda bulunmuştu. UEFA’dan bu başvuruya olumsuz cevap geldi. UEFA “Geçerli sürede itiraz yapılmadığını” belirtip “Başvurunun değerlendirmeye alınmadığı” bildirildi.

DEPLASMAN YASAĞI GELDİ

Maç sırasında İsviçreli hakem Scharer’in skandal hatasını Galatasaray teknik heyetinden ve yönetiminden kimse fark etmedi. Sosyal medyada bir taraftarın paylaşımıyla skandal ortaya çıkınca sarı kırmızılı yönetim gecikmeli olarak UEFA’ya ‘Kural hatası’ başvurusunda bulundu. Dolayısıyla da sarı kırmızılılar bu itirazdan bir sonuç çıkaramadı. Diğer taraftan UEFA, Marsilya deplasmanında çıkan taraftar olayları sebebiyle sarı kırmızılı takıma 50 bin avro para cezası ve iki deplasman maçına taraftar götürmeme cezası kesti. Bu durumda Galatasaray, Lazio deplasmanında taraftarından mahrum mücadele edecek.

UEFA, Galatasaray’a para cezası ve iki maç deplasman yasağı getirirken, olayları başlatan, terör örgütü bayrağı açan Marsilyalı taraftarları görmezden gelip Fransız ekibine tek maç kısmen kapatma cezası verdi.

KURAL NE DİYOR?

Konuyla ilgili kural, UEFA’nın yayınladığı Avrupa Ligi Yönetmeliği’nin 53. maddesinde yer alıyor. Söz konusu madde şöyle: “Katılımcı kulüpler, UEFA Disiplin Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri uyarınca, söz konusu maçın bitiminden itibaren 24 saat içinde bir maç sonucunun geçerliliğine itiraz etme hakkına sahiptir.”

BURAK ELMAS PROJESİNİ ANLATTI: YENİ BİR FUTBOL SİSTEMİ KURUYORUZ

Galatasaray'da dün olağan divan kurulu vardı. Başkan Burak Elmas bir konuşma yaparken önemli bir konuya değindi. "Yeni bir futbol sistemi kurma peşindeyiz" diyen Başkan, "Niğde Anadolu Futbol Kulübü ile iş birliği yaptık. Yurt dışından da iki kulüple görüşüyoruz. Bu kulüplere on birde oynatmak şartıyla alt yapımızdan oyuncularımızı vereceğiz. Cüzi miktara da geri almamızı şart koştuk. Gençlerimiz A takım idmanında değil, oralarda pişecek. Kaybolup gitmekten onları koruyacağız. Onlara gelişme şansı vereceğiz. Bu gençlerin oynayacağı maçlar GSTV'de yayınlanacak" sözlerini kullandı.

Galatasaray'da ocak ayı transfer planı belli oldu Tecrübeli teknik adamın ısrarla istediği Gedson Fernandes için Benfica’yla yeniden masaya oturulacak. Ayrıca artık yaşlanan Muslera’ya da yerli bir alternatif alınacak.

Rotasyonlu Galatasaray ligde kayboldu UEFA maçları sonrası ligde 8 puan kaybedildi, değişimli kullanılan on oyuncu dikiş tutturamadı. Nöbetleşe kullanılan üç forvet de istikrarı sağlayamadı ve zirveyle fark açıldı