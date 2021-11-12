2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G grubu maçı kapsamında oynanacak Türkiye-Cebelitarık maçı öncesi , milli takımda Cengiz Ünder şoku yaşanmıştı. Yıldız futbolcunun yapılan kontrollerde sağ arka adalesinde sakatlık tespit edilirken maç kodrusundan çıkarıldığı duyuruldu. Ünder'in, A Milli Futbol Takımı kampından ayrıldığı öğrenildi.
FEDERASYONDAN ÜNDER AÇIKLAMASI
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Sağ arka adalesindeki sakatlık nedeniyle A Milli Takımımızın Cebelitarık ve Karadağ maçlarında yer alamayacağı belirlenen Cengiz Ünder, tedavisinin milli takım kampındaki bölümünün tamamlanmasının ardından kamptan ayrıldı." ifadesi kullanıldı.
Cengiz Ünder'in teknik heyet ve takım arkadaşlarıyla vedalaşarak milli takıma elemelerdeki son iki karşılaşma öncesi başarı dilediği belirtildi.
Cengiz Ünder yerine Barış Alper Yılmaz: Milli takımda sürpriz değişiklik A Milli Takım’da sürpriz değişiklik. Sakatlığı bulunan Cengiz Ünder’in yerine Galatasaray’ın 21 yaşındaki genç oyuncusu Barış Alper Yılmaz aday kadroya dahil edildi.
Cengiz Ünder'den Olympique Marsilya formasıyla ilk gol Cengiz Ünder, 1 yıllığına kiralık olarak gittiği Fransa Birinci Ligi (Ligue 1) ekibi Olympique Marsilya'da çıktığı maçta ilk golünü attı.