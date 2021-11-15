Türkiye Gazetesi

Avrupa'nın önde gelen kulüpleri Fenerbahçe'nin yıldızına kancayı taktı. Son iki sezonda sarı lacivertli forma ile gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken Attila Szalai için bu kez de İspanyol devi devrede.

İspanyol basınında yer alan haberlere göre; teknik direktör değişimine giden ve eski futbolcusu Xavi ile anlaşma sağlayan Barcelona, Macar futbolcunun transferi için atağa kalktı.

BİR SÜREDİR İZLENİYOR

Kulübün devre arasında Samuel Umtiti ile yolları ayırma kararı alıdığını ve transfer listesinde Szalai'nin de bulunduğunu yazan gazete ve internet sitelerine göre, Barcelona scout ekibi bir süredir genç stoperi yakından izliyor.

Barcelona'nın Ocak ayında Fenerbahçe'ye teklif yapabileceği de iddialar arasında.

23 yaşındaki futbolcunun 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

FENERBAHÇE 25 MİLYON EURO İSTİYOR

Maddi sorunlarla boğuşan Barcelona'da Szalai transferi için en büyük problemin yüksek bonservis bedeli olabileceğini vurgulanırken Fenerbahçe'nin Macar futbolcunun fiyatını 25 milyon Euro olarak belirlediği gelen bilgiler arasında.

Bu sezon sarı lacivertli formayla 18 maçta görev yapan Attila Szalai özellikle Koreli stoper Kim Min-Jae ile çok iyi bir uyum sergiliyor. Macar yıldız, EURO 2020'de milli takım forması altında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmişti.

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