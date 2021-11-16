Türkiye Gazetesi

Yayıncı kuruluşa konuşan Galatasaray'ın stoperi Marcao, F.Bahçe maçını kazanmak istedikleri belirterek, "Dünyanın en büyük derbisi Galatasaray-Fenerbahçe derbisidir. Birçok duyguyu içinde barındırıyor. Çok önemli bir maç bizi bekliyor. Sahamızda oynayacak olmanın büyük bir avantajı var. Zeki oynamamız gereken bir maç. Millî takımlarından dönen arkadaşlarımızın durumu da önemli. İyi bir performansla güzel bir galibiyet alacağımızı umuyorum" sözlerini kullandı.

İYİ YERLERE GELECEĞİZ

Dokuz puanlık fark hakkında konuşan Marcao, "Lider Trabzonspor için bir avantaj ama önümüzde çok maç var. Karamsarlığa düşmek, pes etmek ruhumuzda yok. Farkın kapatılabilecek bir fark olduğunu düşünüyorum" derken, "Millî takım arası iyi bir zamana denk geldi. Artılarımızı, eksilerimizi gördük. Hoca'mızla neleri daha iyi yapabiliriz, ona çalışıyoruz. Takımda tecrübeli ve gençlerle iyi bir karışım var. Bu takım iyi yerlere gelecektir" şeklinde konuştu.



Saha içide Kerem Aktürkoğlu'na yumruk atan Marcao'nun gönderilmesi gündemdeydi ancak daha sonra özür diledi

BİLETLER KAPIŞ KAPIŞ

F.Bahçe derbisinde Cimbom’un kasasına girecek nakit para yönetimin yüzünü güldürecek. Localar ve beş maçlık kombineler dışındaki 45 bin bilet dün satışa sunuldu. Çok büyük rağbet gören biletlerin tamamına yakını kısa sürede tükendi. Yönetim, maç günü yapılacak lisanslı ürün satışlarıyla birlikte 30 milyon TL’nin üzerinde gelir bekliyor.

KEREM OLAYI PSİKOLOJİMİ ETKİLEDİ

Kerem'le tatsız bir olay yaşadığı söyleyen Marcao, "İnanılmaz üzüldüm. Artık Kerem'le aramda bir problem yok. İkimiz de profesyoneliz ve takımın başarısı için çalışıyoruz. Bu olayda Fatih Hoca'm beni çok rahatlattı. Sürekli yanımdaydı. Taraftar da bana kucak açtı" dedi.

FATİH TERİM GÖZDEN ÇIKARDI

Altyapıdan yetişen kaleci İsmail Çipe, kendisine verilen son fırsatı Bursaspor ile oynanan hazırlık maçında elinin tersiyle itti. Yaptığı büyük hata sonrası gelen gol, Fatih Terim’in 26 yaşındaki file bekçi hakkındaki kararında belirleyici oldu. Çipe ile devre arasında yollar ayrılacak.

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