Türkiye Gazetesi

Biz bunu hep yapıyoruz. EURO 2008'de Çekya'yı son on beş dakikada bulduğumuz gollerle yenip gruptan çıkmış, ardından çeyrek finalde Hırvatistan'dan 119'da gol yemiş, bir dakika sonrası beraberliği sağlamış, rakibimizi penaltılarla elemiştik. Selçuk İnan'ın golüyle 89'da İzlanda'yı devirip EURO 2016'ya gittiğimizde de birçok yan sonuçlar işimize yaramıştı. 2022 Dünya Kupası'na gidişimiz de sancılı oldu. Ağır 6-1'lik Hollanda mağlubiyeti sonrası bittik derken, Stefan Kuntz'un takımın başına geçmesiyle bir anda yeniden oyuna dahil olduk. Norveç'le berabere kalsak da Letonya ve Cebelitarık galibiyetleri canımıza can kattı.



Avrupa'nın birçok şehrinden stada akın eden gurbetçiler millîlere büyük moral verdi

Kura 26 Kasım’da

Son maçlardan önce Norveç evinde Letonya'ya, Hollanda da Karadağ'a takılınca bir anda potanın içine girdik. Dünkü maçlar sonunda da play-off'a kalmayı bildik. Şimdi elemelerdeki 10 grup ikincisi ve Uluslar Ligi'nde gelen iki takım, tek maç üzerinden oynanacak iki turla Katar vizesi arayacak. Eleme gruplarında en iyi performansı gösteren altı takım seri başı oldu ve bunlardan biriyle eşleşeceğiz. İşte o takımlar: Portekiz, İskoçya, İtalya, Rusya, İsveç, Galler. Kura çekimi 26 Kasım'da İsviçre'nin Zürih şehrinde yapılacak. Play-off'larda ilk maçlar 24-25 Mart 2022'de, final maçları ise 28-29 Mart 2022'de oynanacak.

İşte play-off'taki 12 takım

SERİ BAŞI OLAN

∂ Portekiz

∂ İskoçya

∂ İtalya

∂ Rusya

∂ İsveç

∂ Galler

SERİ BAŞI OLMAYAN

∂ Türkiye

∂ Polonya

∂ Makedonya

∂ Finlandiya

∂ Avusturya

∂ Kuzey Makedonya