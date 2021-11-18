Türkiye Gazetesi

Sakarya U16 Erkekler Basketbol Ligi'nde boks maçını aratmayacak sahneler yaşandı. Müsabakanın gerçekleştiği anlarda saha bir anda karıştı. Adapazarı ilçesinde bulunan Atatürk Spor Salonunda karşı karşıya gelen Ant Spor ile Sakarya Gelişim Basketbol SK takımının oyuncuları birbirlerine tekme tokat saldırdı. Kavgaya seyirciler de dahil oldu.

SEYİRCİLER DE SAHAYA ATLADI

Yaşanan gerginlik yerini kavgaya bırakınca basket sahası biranda adeta boks ringine dönüştü. Kavgaya genç sporcuların tribünlerde ki yakınları da dahil oldu. Tekme ve tokatların havada uçuştuğu o anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde; sporcular arasında başlayan ve tribündeki seyircilerin de sahaya atlayarak karıştığı kavga anları yer aldı.

Futbol maçı boks maçına döndü Bölgesel Amatör Lig'de Karasuspor ile Hendekspor maçında, futbolcuların birbirine girmesiyle bir anda saha karıştı.

Cadde ortasında 'kick boks' müsabakasını aratmayan kavga Antalya’nın Kumluca ilçesinde biri kadın 3 kişinin cadde ortasındaki kick boks müsabakalarını aratmayan kavgası cep telefonu kameralarına yansıdı.