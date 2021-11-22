Türkiye Gazetesi

Galatasaray- Fenerbahçe derbisinde kazanan Fenerbahçe oldu. Maçta birçok tartışmalı pozisyon yaşanırken, Marcao'nun 90 dakikayı tamamlayabilmesi en çok tartışılan konu oldu. Ferdi Kadıoğlu ile girdiği ikili mücadelede ayağına basan ve topsuz alanda Berisha'nın yüzüne temasta bulunan Brezilyalı futbolcu, maçı sarı kartla bitirdi.

“İKİNCİ SARI KART NET”

Yayıncı kuruluşta eski hakem Deniz Çoban, "Ferdi'ye yapılan müdahale net ikinci sarı kart. Marcao'nun Berisha'ya topsuz alandaki hareketi yoruma kapalı bir durum. İkinci sarı kart net. Hakemler için şanssız bir an, görülememiş olabilir" dedi.

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Programdaki hakemlerden Bülent Yıldırım, "Bu topta amaç, Berisha'nın hareketlenmesini sağlamak. Mert Hakan topu Berisha'ya attı. Yüz bölgesinden bir müdahale. Şiddet yok ama topsuz alan faulü olduğu için bu pozisyon Marcao'ya ikinci sarı kart diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Lale Orta da, "Yüzüne yapılan hareketten de taktik faulden de kart verebilirsiniz. Belki faul yapılmasa umut vadeden bir atağa dönüşecek. İkinci sarı kart olması gereken net bir pozisyon" dedi.

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