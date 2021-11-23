Türkiye Gazetesi

Sezon başında BJ Guoan Kulübü'nden Fenerbahçe'ye transfer olan ve Fenerbahçe tarihindeki ilk Güney Koreli futbolcu olması ile de büyük ilgi toplayan 25 yaşındaki stoper Kim Min-Jae, başarılı performansını Galatasaray maçında da sürdürdü.

Lige adeta damga vuran ve performansı ile Avrupa'da birçok kulübün de radarına giren Güney Koreli stoper, NEF Stadyumu'nda oynanan ve 2-1 kazanılan kritik derbi galibiyetinin baş aktörlerinden biri oldu. İki kritik hamle ile zaferin mimarları arasına adını yazdıran Min-Jae, neredeyse tüm istatistiklerde takımın en iyisi oldu.

25 yaşındaki futbolcu, iki net gol pozisyonunu engellemesinin yanında 3 şut girişimini bertaraf etti.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira ile Kim Min-Jae, karşılaşma sonrası böyle sevindi.

FARKINI ORTAYA KOYDU, TAKIMIN EN İYİSİ OLDU

Güney Koreli savunmacı kritik derbide farkını ortaya koydu, 4 top kapıp 6 rakip atağı uzaklaştırarak tehlikeye fırsat vermedi.

Geride kalan haftalarda da rakiplerin ataklarına duvar ören Kim, 21 top kaparken 5 kez de şut engellemesi gerçekleştirdi. Başarılı stoper, 2 kez orta girişimine izin vermeyip 26 defa hava topundan başarıyla ayrılarak tüm değerlerde zirveyi gördü.

31 uzaklaştırma (mb 2.8) gerçekleştiren başarılı oyuncu, Szalai'nin ardından ikinci geldi. Pas başarı oranında da yüzde 52.4 ile takımın yine en iyisi oldu.

GÜNEY KORE MEDYASINDAN BÜYÜK ÖVGÜ

Güney Kore basını kritik derbi sonrası milli oyuncuları Kim Min-Jae'ye övgüler yağdırdı. Basında yer alan haberlerde, Fenerbahçe'nin zaferine 'demir duvar' savunmasıyla Kim Min-Jae'nin liderlik ettiği yazıldı.

İşte o yorumlardan bazıları;

- Kim her krizde Galatasaray'ın hücumunu bloke ederek takımın kazanmasına yardımcı oldu.

- Canavar savunma oyuncusu Kim, İstanbul derbisinde iki golü bloke ederek mükemmel bir performans sergiledi ve Fenerbahçe'nin geri dönüş galibiyetini destekledi.

- Fenerbahçe'nin geri dönüşünde Kim-Min Jae'nin büyük rolü oldu. Savaşmaktan çekinmedi ve rakibin saldırı yolunu bloke etmede liderliği ele geçirdi. (Sabah)

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