Türkiye Gazetesi

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe, 5'inci maçlarına çıkıyor. D Grubu'nda mücadele eden Fenerbahçe, Yunanistan ekibi Olympiakos'a konuk olacak. Saat 23.00'te başlayacak olan karşılaşma Georgios Karaiskakis Stadı'nda oynanacak. E Grubu'nda mücadele eden sarı kırmızılılar ise NEF Stadyumu'nda Fransa temsilcisi Olimpik Marsilya'yı ağırlayacak. İki karşılaşma da Exxen'den canlı yayınlanacak.

PEREIRA: MODERN FUTBOL OYNAYACAĞIZ

Ligde ve Avrupa'da 'işi bitti' gözüyle bakılan Fenerbahçe son aldığı sonuçlarla durumu toparladı. Grupta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyeti olan 5 puanlı Kanarya, Olympiakos'tan hem rövanşı (İlk maç 3-0) almaya çalışacak hem de gruptan çıkma adına avantaj sağlamak isteyecek. Sarı lacivertlilerin dört önemli eksiği bulunuyor.

KONTRALARA DİKKAT

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Avrupa Ligi'nde Olympiakos karşısında zorlu bir maça çıkacaklarını belirterek, "İki iyi takımın karşılaşması olacak. Olympiakos bu turnuvalarda oynamaya alışkın bir takım. Onlarla oynadığımız son maça göre bazı değişiklikler yapmak zorundayız" derken, "Kontra ataklara izin vermemeliyiz. Kendi seviyemizde oynamalıyız. Yarın (bugün) da bu şekilde oynayacağız. Karakterimizi ortaya koymalıyız" sözlerini kullandı.

RAKİBE GÖRE TAKTİK

Portekizli çalıştırıcı takımın defansta üçlü mü, dörtlü mü oynayacağı yönündeki soruya, "Oyuncuları birçok sistemde oynayabilecek şekilde hazırlamaya çalışıyoruz. Farklı takımlarla oynuyoruz, dolayısıyla bizim için 3'lü ve 4'lü aynı anda oynamak, rakibe göre taktik belirlemek önemli" cevabını verirken, "Hücum ve savunmayı birlikte yapıp, birlikte oynamamız gerekiyor. Modern futbol bu, oyuncuların vermek istediğim bu taktiği anlaması önemli" şeklinde konuştu. (Emin ULUÇ)

MESUT ÖZİL YUNANİSTAN'A GİTMEDİ

Fenerbahçe’de Altay ve Valencia’nın tedavileri devam ederken, henüz tam iyileşmeyen Gustavo da Olimpiakos kadrosuna alınmadı. Ancak asıl sürpriz Mesut Özil oldu. Derbi kahramanı da ayak bileğindeki şişlik sebebiyle İstanbul’da kaldı. Avrupa kadrosunda olmayan Serdar Dursun, Crespo ve Burak da Yunanistan’a gitmedi.

MERT HAKAN: GEREKENİ YAPACAĞIZ

Fenerbahçe, Kadıköy’de kazandıktan sonra küstah açıklamalar yapan Olympiakos Başkanı’nı unutmadı. Mert Hakan Yandaş “O sözlere sahada cevap vereceğiz. Bu bilinçle sahaya çıkacağız” dedi. İstanbul’daki maç sonrası “Kendi şehrimizde kazandık” diyen Marikanis bu maç için de takımına prim vaadinde bulundu.

OLYMPIAKOS FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LER

OLYMPIAKOS: Vaclik, Lala, Papastathopoulos, Cisse, Reabciuk, Camara, M'Vila, Masouras, Camara, Onyekuru, El-Arabi

TEKNİK DİREKTÖR: Pedro Martins

FENERBAHÇE: Berke, Nazım, Kimi Szalai, Novak, Mert Hakan, Zajc, Meyer, İrfan Can, Berisha, Pelkas

TEKNİK DİREKTÖR: Vitor Pereira

GALATASARAY'A BİR PUAN YETİYOR

Avrupa gecesinde ilk sınavı grupta lider durumda bulunan temsilcimiz Galatasaray verecek. Rakibi, Cengiz Ünder'in de formasını giydiği Marsilya. Nef Stadındaki maçta sarı kırmızılılara gruptan çıkması adına (ilk ikiyi garantileyecek) bir puan yeterli olacak. Aslan 4 maçta namağlup 8 puanı var ve Fransız ekibinin ise 4 beraberliği.

TERİM: MARSİLYA'NIN TELAFİSİ YOK

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Marsilya maçı öncesi konuştu. Fenerbahçe derbisinden daha önemli bir maça çıkacaklarını vurgulayan Terim “Ben yüzlerce maç oynadım galibiyetlerim çok, mağlubiyetlerim azdır. Marsilya maçının önüne hiçbir şey geçmemeli. Çünkü derbinin telafisi var ama Marsilya maçının yok” dedi. Fatih Hoca “Böylesi kritik bir sınavın önüne ne hakem ne TFF, ne derbi geçsin istiyorum. Ona zamanımız var daha” ifadesini kullandı.

İZLENMELERİ GÜZEL

Grupta şanslarını da değerlendiren Terim “Müthiş bir olasılık zinciri var. Elenme ihtimalimiz de var birinci çıkma durumumuz da. Eğer birinci gidersek şubatta maç oynamıyoruz. Çok önemli rakipleri atlayarak gidiyoruz” dedi. Tecrübeli teknik adam Barış, Kerem, Taylan, Halil, Berkan, Marcao, Morutan, Cicaldau ve Nelsson’un Avrupa’dan takip edilmesi konusunda ise “Bizim anlayışımız belli; Galatasaray’a transfer, düzenli şans bulma, millî takım ve sonra Avrupa” yorumunda bulundu. (Yalımcan SARPYEL)

SAMPAOLİ: GALATASARAY ÇOK AGRESİF

Marsilya Teknik Direktörü Jorge Sampaoli, "Maç planlarını çok iyi çalıştık. Galatasaray çok agresif bir takım. Onların bizi çok sıkıştıracağını biliyorum" derken, "Cengiz Ünder'in maç saatine kadar iyileşmesini bekliyorum. Bizim için çok önemli bir oyuncu" sözlerini kullandı.

42 BİN BİLET SATILDI

UEFA E grubunda bugün Marsilya ile karşılaşacak olan Galatasaray bir üst tura çıkmak için Fransız ekibini mağlup etmek istiyor. Sarı kırmızlı taraftarlar da karşılaşmaya yoğun ilgi gösteriyor. Dün akşam saatlerinde satılan bilet sayısının 42 bini bulduğu öğrenilirken maç saatinde tam doluluğa ulaşılacağı öngörülüyor.

FEGHOULI: 10 MAÇIN 9'UNU KAZANIRIZ

Galatasaraylı Sofiane Feghouli, "Hedefimiz Marsilya maçını kazanıp tur atlamak ve iyi bir şekilde ilerlemek. (Fenerbahçe derbisi) Bu maç 10 defa oynansa 9'unu kazanırız ama bu futbol. Bazen böyle yenilgiler olabiliyor. Bunu bir kenara bırakıp yarına (bugüne) odaklanmalıyız.

GALATASARAY MARSILYA MUHTEMEL 11'LER

GALATASARAY: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Aanholt, Taylan, Morutan, Cicaldau, Berkan, Kerem, Mustafa

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

MARSILYA: Lopez, Amavi, Caleta, Saliba, Peres, Lirola, Kamara, Guendouzi, Funte, Milik, Gueye

TEKNİK DİREKTÖR: J. SampaolI

Kartal'ın yüzü gülmüyor: Beşiktaş Ajax'a boyun eğdi Temsilcimiz Ghazzal'ın penaltı golüyle öne geçti. Oyuna giren Sebastien Haller 15 dakikada bulduğu iki golle Kartal'ı yıktı. Beşiktaş beşinci maçında da puansız kaldı ve Avrupa’ya veda etti.