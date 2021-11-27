Türkiye Gazetesi

Başarılı performansıyla lige damga vuran Trabzonspor, devre arası transfer dönemine hızlı girdi. Çapraz bağları kopan Gervinho, Bordo-Mavililer'i hücum hattında zor duruma soktu. Trabzonspor tecrübeli kanat oyuncusunun sözleşmesini feshetmeye çalışıyor.

FİZİKSEL OLARAK FORMDA

Trabzonspor, Gervinho'yu 1 milyon euro civarı bir ücretle yollamaya çalışıyor. Orlando'ya veda eden 35 yaşındaki Nani, fiziksel olarak halen çok formda.

NANİ TRABZONSPOR’UN RADARINA GİRDİ

Bordo-Mavililer, şampiyonluk yolundaki takımın ekonomik dengesini bozmak istemiyor. Kalitesi ve maliyeti belli olan Nani, risksiz bir transfer olarak görülüyor. Ancak Gervinho meselesinin halledilmesi gerekiyor.

Trabzonspor'un başarısının sırrı 'istikrar' Abdullah Avcı, 17 resmî maçın büyük bölümünde 14 oyuncuya daha çok şans verdi, sahaya sürdüğü isimlerden yüksek verim almasını bildi.

Trabzonspor istatistikleri altüst etti Trabzonspor, üç puanlı sistemde 13 hafta sonunda en yakın ‘büyük’ rakibine 10 puan fark atan ikinci takım oldu, şimdiden “Birinci belli, ikinci kim” dedirtti.

Trabzonspor dolu dizgin Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor sahasında ile Gaziantep FK karşılaştı. Müsabakayı ev sahibi ekip 3-0 kazandı.