Türkiye Gazetesi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de forma giyen Türk asıllı Alman oyuncu İlkay Gündoğan, 2021 Altın Top (Ballon d'Or) ödülündeki favorisini açıkladı. İrlanda basınına konuşan 31 yaşındaki oyuncu, bir dönem Borussia Dortmund'da beraber forma giydiği eski takım arkadaşı Polonyalı yıldızı Robert Lewandowski'nin son dönemde performansında büyük çıkış yakaladığını belirterek "Dürüst olmak gerekirse, Altın Top'u Lewandowski hak ediyor. Onun ne kadar harika ve kendini işine adayan bir oyuncu olduğunu zaten Dortmund'dan biliyorum" dedi. İlkay Gündoğan, geçen yıl pandemi sebebiyle iptal edilen Altın Top ödülünü yine Lewandowski'nin kazanmayı hak ettiğini de ifade etti.

TAM BİR GOL MAKİNESİ

Bayern Münih'te oynayan Robert Lewandowski, geçen sezon Bundesliga'da 41 defa ağları sarsarak eski yıldız futbolcu Gerd Müller'in ligde en çok gol atan oyuncu rekorunu kırdı. Bu sezon da istikrarını sürdüren Lewandowski bütün kulvarlarda 20 karşılaşmada 25 defa fileleri havalandırdı. 2021 yılı içinde Polonya Milli Takımı'nda ise 11 gole imza attı. France Football dergisi tarafından verilecek ödülün sahibi, yarın belli olacak.

Almanya'da yılın futbolcusu Lewandowski Bayern Münih'in yıldız futbolcusu Robert Lewandowski, Almanya'da yılın futbolcusu seçildi.

Bayern Münih, Hertha Berlin'i Lewandowski'nin golleriyle 4-3 yendi Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Bayern Münih, sahasında Hertha Berlin'i 4-3 yendi.

Bundesliga'da 'sezonun futbolcusu' Robert Lewandowski Bundesliga şampiyonluğunu ilan eden Bayern Münih takımında forma giyen Polonyalı golcü Lewandowski, "2019-2020 sezonunun futbolcusu" seçildi.