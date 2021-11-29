Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi yaşanan hayal kırıklıklarıyla sona erecek gibiydi ama dünkü toplantıda yola devam kararı çıktı. Ligde ve Avrupa'da üst üste alınan mağlubiyetler sonrası Giresunspor maçıyla birlikte temiz bir sayfa açılması hedefleniyordu. Yeniden ayağa kalkma maçı olarak görülen bu karşılaşma kâbusa dönüştü. Sahada yokları oynayan bir Beşiktaş vardı. Siyah beyazlılar tarihinin iç sahadaki en ağır mağlubiyetlerinden birini yaşadı. Oyuncular topu her ayağına aldığında ıslıklandı. Sergen Yalçın ilk defa başını kulübeden çıkaramadı.

ARTIK ÇOK ZOR

Maç sonunda taraftar, "Sergen buraya, hesap ver taraftara" diye bağırdı ama tecrübeli çalıştırıcı gidemedi. Basın toplantısında ise "Çözüm bulamıyoruz" dedi. Başkan da yola devam istiyoruz ama gereği neyse de yaparız" diyerek yeniliğe de açık olduğunu gösterdi. Başkan Çebi ve Sergen Yalçın dün akşam bir araya gelerek durum değerlendirmesi yaptı. Tecrübeli çalıştırıcı bu görüşmede, "Maçtan sonra sıcağı sıcağına bazı yanlış ifadelerim oldu. Ben bu takıma ve kendime inanıyorum" dedi.



Beşiktaş, ligde aldığı üst üste aldığı mağlubiyetlerle zirveden uzaklaştı

ÇEBİ'NİN YÜZÜ GÜLDÜ

Başarılı teknik adamın Giresunspor yenilgisi sonrası hocalığı kafasında bitirmiş gibi görüntüsü ve açıklamalarından sonra gelen bu sözler Başkan Ahmet Nur Çebi'yi sevindirdi. Siyah beyazlıların patronu, "Biz sana güveniyoruz ve sonuna kadar arkandayız. Çok daha zorlu günlerden alnımızın akıyla çıkmıştık. İnşallah bu zor günlerin üstesinden de birlikte geleceğiz" dedi.

YOLCUDUR LARİN!

Beşiktaş’ta Cyle Larin’le yollar ayrılma noktasına geldi. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Kanadalı oyuncunun umenajeri Olimpiakos'la görüşmelere başladı. Daha önce yapılan görüşmelerden bir türlü sonuç alamayan Beşiktaşlı idareciler, Rachid Ghezzal’le aynı seviyede bir maaş talep eden Larin’le anlaşamadan masadan kalkmıştı. Larin, sezon sonunda Onyekuru ve Valbuena’nın yanına gidecek.

TEIXEIRA SAKATLANDI

Beşiktaş'ta sakatlık haberlerinin ardı arkası kesilmiyor. Bu defa takımın yıldız isimlerinden Aleix Teixera sakatlandı. MR’ı çekilen Brezilyalı yıldızın sol uyluk arka adalesinde kanama ve kısmi yırtık tespit edildi. Teixeira iki hafta sahalardan uzak kalacak.

ASBAŞKAN KOCADAĞ:

Kadro dışı kararı yok!

Asbaşkan Emre Kocadağ, Sergen Yalçın'ın takımın başında olacağını belirterek, "Değerlendirme toplantısı yaptık. Başarısızlığın nedenleri nedir? Bunu tersine çevirmek için neler yapabiliriz? Hocamız neler yapacak? Bunları konuştuk. Hocamız, kendine ve takıma inancı olduğunu söyledi. Başkanımız da hocaya ve takıma inanıyor" dedi. Sergen Yalçın'ın kadro dışı talebinin olmadığını da belirten Kocadağ, "Hocamız konsantre olacak ve bizi girdaptan çıkaracak. Kendisi üzüntülü ama ona güveniyoruz” dedi.

Beşiktaş tanınmaz hâlde... Üst üste 4. kayıp Sergen Yalçın'ın takımı Diabate'nin penaltı golüyle geri düştü. Necip Uysal oyundan atılınca on kişi kaldı. Balde, Serginho ve Champness'in golleri Kartal'ı krize soktu. Siyah beyazlı taraftarlar oyuncularını yuhaladı, Giresun'un gollerini alkışladı

Kartal'ın yüzü gülmüyor: Beşiktaş Ajax'a boyun eğdi Temsilcimiz Ghazzal'ın penaltı golüyle öne geçti. Oyuna giren Sebastien Haller 15 dakikada bulduğu iki golle Kartal'ı yıktı. Beşiktaş beşinci maçında da puansız kaldı ve Avrupa’ya veda etti.