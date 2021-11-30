Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Galatasaray Avrupa’da fırtına gibi esse de ligde tanınmaz hâlde. Avrupa Ligi’nde zorlu E Grubu’nda namağlup yoluna devam eden sarı kırmızılılar, ligde lider Trabzonspor’un tam 14 puan gerisine düştü. Sezona yeni umutlarla başlayan Aslan 14 haftalık dilimde 6 galibiyet çıkararak havlu atmanın eşiğine geldi. Bu kötü gidişatı durdurmak için Teknik Direktör Fatih Terim’in denediği bütün yollar da başarısızlıkla sonuçlandı.

EL FRENİ ETKİSİ

Perşembe-pazar temposuyla maç yapan Cimbom’da Fatih Hoca, Avrupa dönüşü aynı kadroyla sahaya çıkmayı da denedi, rotasyon yapmayı da. Hatta fazla forma şansı bulamayan isimlerin de hırsından yaralanmak için forma vermeyi de… Diagne, Halil ve Mustafa üçlüsüne de dönüşümlü şans veren Terim, bir türlü forvetlerden istediği verimi alamadı. Rotasyonlar, Malatya karşısında olduğu gibi el freni etkisi yaptı.

CEZA İÇİN TFF’YE TERİM İTİRAZI

Fenerbahçe derbisi sonrası biri ikinci sarı karttan olmak üzere toplam 6 maç ceza alan Fatih Terim için G.Saray bu hafta TFF’ye itiraz edecek. Malatya maçında tribünde olan Terim’in geriye kalan beş maç için itirazı olan yönetim, geçmiş dönemlerde diğer teknik adamlara verilen cezaları itiraz dosyasına ekledi.



Eski Galatasaray başkanı Mustafa Cengiz dün defnedildi

ERDOĞAN: BİR BEYEFENDİYDİ

Galatasaray’ın 37. Başkanı Mustafa Cengiz dün Marmara İlahiyat Fakültesi Camii’nde ikindi namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Ulus Mezarlığı’nda defnedildi. Cengiz’in cenaze törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “Mustafa Bey demeyeceğim, Mustafa Ağabey diyeceğim. Bir beyefendiydi, görevini son ana kadar yaptı. Rabb’im cennetiyle ödüllendirsin” dedi.

Fatih Terim’siz Galatasaray yine kaybetti! Seri davam ediyor Galatasaray dün akşam deplasmanda Yeni Malatyaspor ile berabere kaldı. Sarı-Kırmızılı ekip Fatih Terim’in cezalı olduğu bir maçta yine puan kaybı yaşadı. Galatasaray, Fatih Terim'in yokluğunda tam 42 puan kaybetti.