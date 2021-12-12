Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Şampiyonluk inancını koruyan Fenerbahçe’de devre arası transfer planlaması netleşti. Altay, Kim, Szalai ve Valencia başta olmak üzere Avrupa’da çok sayıda talibi olan oyuncular elde tutulacak. Takviye yapılacak bölgeler için yabancı kontenjanında yer açmak için şu ana kadar beklentileri karşılayamayan isimler gönderilecek. Ay sonunda Zorya ile kiralık sözleşmesi bitecek Allahyar’ın geri dönüşüyle yabancı sayısı 15’e yükselecek Fenerbahçe’de en az üç isimle yolların ayrılması bekleniyor.

GENÇLER UZATACAK

Topun ağzındaki isimler beklentileri veremeyen Max Meyer, Filip Novak ve Allahyar. İranlı genç golcü Allahyar’ın yine kiralanma ihtimali çok yüksek. Ayrıca, sakatlık sonrası form tutamayan ve yedek kaldığı için mutsuz olan Yunan oyuncu Dimitrios Pelkas da ayrılığın eşiğinde. Son olarak kontenjan durumuna göre Crespo’nun da kiralanma ihtimali bulunuyor. Öte yandan yönetim, genç isimler Berke, Ferdi, Muhammed, Arda ve Melih Bostan’la sözleşme yenileme görüşmeleri yapıyor.



Fenerbahçe'de savunmanın bel kemiği olan Kim, çok sayıda takımın takibinde

ALTAY ERKEN DÖNÜYOR

Yaşadığı omuz sakatlığı sebebiyle 31 Ekim’de ameliyat masasına yatan Altay Bayındır’ın tedavisi bitmek üzere. Salonda çalışan Altay’ın aralık sonunda sahaya ineceği öğrenildi. Bu arada tedavisi devam eden Valencia’nın Gaziantep maçında riske edilmeyeceği belirtildi.

BÖYLE DEVAM EDİN!

Fenerbahçe’de gol ihalesini Valencia ve Mesut Özil’e bırakan Berisha ile Serdar Dursun, elini taşın altına koymaya başladı. Kasım ve aralık ayları golcülere iyi geldi. Ligde 8 haftada 1 gol, 1 asistle oynayan Berisha, ilk 3 Avrupa maçını da boş geçmişti. Alman golcü, son 7 karşılaşmada 3 gol, 1 asistle alkış aldı. Serdar Dursun da son iki aydaki 4 maçına 4 gol, 1 asist sığdırdı. Golcülerin performansından memnun olan Pereira da “Böyle devam edin” mesajını verdi.

Fenerbahçe'nin fikstür lehine döndü Pazar günü Gaziantep ile deplasmanda karşılaşacak Kanarya sonra üç maçını İstanbul’da oynayacak. Beşiktaş derbisi, Karagümrük ve Yeni Malatya maçları Pereira’nın durumunu ve hedefi belirleyecek.

Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu Avrupa Ligi'nde grubunu 3. sırada tamamlayan ve yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek olan Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu.